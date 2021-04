Com a ação, rede recebe mais de 100 orçamentos por dia de marceneiros Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 28/04/2021 18:22

Para oferecer uma compra segura aos seus marceneiros em tempos de pandemia, a rede Flaviense GMAD está com a campanha Chama no Zap. Além de ser atendido de casa, o profissional que escolher este aplicativo de mensagem para solicitar um orçamento terá descontos em vários produtos. Segundo Flávio Aurélio, diretor da rede que é especializada em MDF, madeiras e compensados, o atendimento é feito pelo vendedor de costume do marceneiro de forma rápida e segura. “Estamos com um retorno acima do esperado com a ação. Para se ter ideia, por dia recebemos mais de 100 pedidos de orçamento pelo WhatsApp”, afirma o diretor.



O resultado registrado pela rede endossa a pesquisa que foi publicada pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box: 76% dos brasileiros já usaram o WhatsApp para interagir com as empresas para diferentes finalidades, como tirar dúvidas, receber suporte técnico e comprar produtos e serviços. Dados do estudo também apontam que o aplicativo de mensagens é o preferido dos brasileiros. De cada 100 smartphones, 99 têm o aplicativo instalado.



Simulador virtual de tapetes

Ferramenta utiliza inteligência artificial para gerar imagens dos ambientes com os tapetes virtuais aplicados Divulgação

Antes de comprar um tapete, que tal dar uma conferida virtualmente para saber como ele ficará na sua casa? Pois esta é a proposta da fabricante Tapetah que lança aplicativo com tecnologia de realidade virtual. É possível testar diversos modelos da marca e encontrar o que mais combina com a decoração de cada espaço.



A ferramenta utiliza inteligência artificial para gerar imagens realistas dos ambientes com os produtos virtuais aplicados. Para utilizar o simulador, o usuário tira uma foto do local em que deseja colocar um tapete, faz o upload da imagem e escolhe entre os modelos da Tapetah. Em seguida, insere a peça em seu ambiente, obtendo uma ideia real dela ambientada no espaço, simplificando assim o processo de escolha. O simulador está disponível para versões iOS e Android em tapetah.com.br/simulador.