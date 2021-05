Tecnologia e home office podem ser aliados das mães que precisam dar atenção aos filhos e à carreira Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 07/05/2021 16:37 | Atualizado 07/05/2021 16:39

A coluna está em ritmo de Dia das Mães e traz uma história inspiradora. Afinal, um dos maiores desafios de quem tem filho é conciliar trabalho e maternidade. E no mercado imobiliário não é diferente. Ciente dessa necessidade de amparar as mulheres nesta dupla, às vezes tripla, jornada, a eXp Brasil, imobiliária digital, incentiva o desenvolvimento da profissão de sua equipe feminina ao mesmo tempo em que reconhece que é fundamental para as mães estarem presentes, seja para brincar, educar ou alimentar. O trabalho remoto, em alta na pandemia, por exemplo, já era praticado pela plataforma desde 2009.



Uma das primeiras associadas no Brasil, Larissa Mayra Pena e Souza aprendeu sobre o modelo de negócio antes de se juntar à empresa. Hoje ela entende como essa decisão foi a mais importante para a sua carreira. "Trabalho no esquema home office desde 2017, quando me mudei para Singapura e a maternidade me trouxe a certeza de que a liberdade geográfica e a autonomia de agenda seriam itens obrigatórios na minha trajetória profissional. Com a participação nos processos 100% de forma remota consigo dar atenção a minha pequena, principalmente nesse momento da introdução alimentar, tão importante para o desenvolvimento das crianças”, conta Larissa.



Ela diz ainda que, como corretora associada da eXp, usa a tecnologia como ferramenta para viabilizar network, negócios, capacitação e ainda conciliar as pausas necessárias para dar atenção à filha. “Confesso que ela participa de algumas reuniões comigo, se comporta enquanto estou falando e adora olhar os avatares passeando pela plataforma", comenta. A história da corretora é, com certeza, vivida por muitas mães não apenas no mercado imobiliário como em todos os segmentos. Conciliar as duas tarefas não é fácil, mas é gratificante quando percebemos que as empresas estão cada vez mais engajadas nesta luta. A produtividade cresce, as crianças são devidamente cuidadas e cria-se um ciclo muito saudável em que todos ganham. A coluna deseja um Feliz Dia das Mães!



Descontos e prêmios para reformar

Publicidade

No mês das mães, a coluna trouxe duas oportunidades para elas repaginarem a casa, ganhando descontos ou prêmios. Até o final do mês, quem fizer as compras pelo site da Construmais poderá utilizar o cupom de desconto #construmais para finalizar o pedido e assim ganhar 10% de desconto na compra de porcelanatos.



Já a Chatuba está com campanha até o dia 19 de junho. Todos os sábados, a rede vai sortear sete Smart TVs, sendo as seis primeiras de 43 polegadas e a última de 55 polegadas com imagem de 4K. Concorrem aos prêmios os clientes cadastrados no programa "Chatuba Mais" que ganham um cupom de participação a cada R$ 400 em compras.



Além disso, comprando das marcas parceiras, as chances de ganhar dobram. A ação inclui ainda descontos de até 30%, parcelamento em até 10 vezes sem juros e entrega em até 48 horas.