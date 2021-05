Construção de imóveis e reformas residenciais e comerciais continuam impulsionando as vendas de cimento no país Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 10/05/2021 19:44

O mês de abril seguiu a tendência do primeiro trimestre do ano e contou com um volume de vendas de 5,3 milhões de toneladas de cimento, 26,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a abril, o crescimento foi de 20,8% em relação aos quatro primeiros meses de 2020, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).



Já o volume de vendas de cimento por dia útil, melhor indicador do setor, registrou 237,2 mil toneladas, um aumento de 8,2% em comparação a março e de 25,8% em relação ao mesmo mês de 2020. No acumulado do ano (janeiro-abril) o desempenho registra alta de 21,7%. Para o sindicato, esse resultado se deve, principalmente, a uma base de vendas muito fraca no primeiro quadrimestre do ano passado, especialmente abril, que teve o pior desempenho (-6%) da indústria do cimento em 2020. Isso faz com que o efeito estatístico alavanque variações positivas, provavelmente até maio. Segundo o sindicato, os principais indutores do avanço em abril continuam sendo as obras imobiliárias - não há registro de paralisação - e as reformas residenciais e comerciais. "Os resultados são positivamente surpreendentes até o momento, mas ainda sem sustentação, conforme indica a projeção do PIB da Construção Civil com a significativa queda de 4% para 2,5%. As vendas estão sendo apoiadas, em sua grande maioria, pelo mercado imobiliário residencial e isto impõe cautela à indústria do cimento para o futuro. A diversificação da fonte de demanda é primordial e os resultados dos leilões de abril apontam para o retorno do segmento da infraestrutura como importante vetor de consumo a médio prazo", analisa Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC.

Reforma ou construção da casa com solidariedade

A pandemia fez com que olhássemos ainda mais para a nossa casa por conta do isolamento social. Com isso, repaginar os ambientes ou construí-los ganhou ainda mais fôlego. E o melhor é que podemos fazer isso contribuindo com o próximo. A Disensa, maior rede de franquias no varejo de material de construção da América Latina, e a Atlas, referência em produtos para preparação, pintura e acabamento de superfícies, realizam a campanha "Pinceladas do Bem" que vai resultar em doações de cadeiras de rodas a quem precisa. A cada mil trinchas produzidas pela Atlas e compradas por franqueados da rede, uma cadeira de rodas, além de 500 máscaras e 10 protetores faciais para prevenção da Covid-19, serão doados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) ou ao INCAvoluntário.



A iniciativa começou pelas lojas da rede de franquias no estado do Rio. "Com essa parceria, esperamos melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, dando nossa contribuição social. Fizemos uma pesquisa com os franqueados para escolher as instituições que seriam beneficiadas, com foco em ajudar a quem realmente precisa. Nossa expectativa é expandir esse modelo para outros estados e aumentar ainda mais o alcance da ação", explica Henrique Guterrez, gerente-geral da Disensa no Brasil.