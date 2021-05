Celular é o dispositivo mais usado para pesquisar imóveis, seguido por desktop e tablet Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 17/05/2021 19:01

Na procura por um imóvel, uma curiosidade: os dias preferidos de quem pretende fechar negócio são domingo, segunda e quarta. É o que indica pesquisa da plataforma Apto, empresa que conecta compradores de imóveis novos a construtoras e imobiliárias de todo o país. O estudo também indicou que o horário com mais fluxo é entre 20h e 21h. Já com relação ao dispositivo mais utilizado para fazer a pesquisa, o celular sai na frente, representando 76,3% dos entrevistados. Em seguida, aparecem o desktop com 22,8% e o tablet com 0,9%.



Unidades a partir de R$ 124.900

Residencial em Nova Iguaçu oferece 440 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela Divulgação

Publicidade

E se a procura por imóveis novos cresce a cada dia, os resultados das construtoras acompanham este ritmo. A CAC Engenharia, por exemplo, bateu recorde de vendas em abril, com a comercialização de um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 34 milhões nas três praças em que atua (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). Cristiano Coluccini, CEO da construtora, conta que o crescimento foi de 275% em unidades na comparação com o mesmo mês de 2020. Já o percentual de alta em VGV foi de 188%. "O resultado reforça que as famílias estão em busca de imóveis mais modernos, dentro de condomínios com infraestrutura completa de lazer e segurança. O apartamento garden, por exemplo, foi uma das mais procuradas em nossos lançamentos, pois oferece a oportunidade de morar em uma unidade tipo casa, com quintal privativo, e ainda mais conforto", explica o executivo.



Só no Rio de Janeiro, afirma Coluccini, foram vendidas mais de 200 unidades em abril, com valores a partir de R$ 124.900. "Estamos com um cronograma expressivo até dezembro. Nossa expectativa é lançar 18 empreendimentos nas três praças, totalizando 3.300 imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela. No Rio de Janeiro, teremos lançamentos em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Maricá, São Gonçalo, além de bairros do Rio como Irajá e Campo Grande. Também vamos lançar dois residenciais em Niterói em parceria com a Jeronimo da Veiga", adianta o CEO da CAC.