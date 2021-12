Deck do residencial Lazuli que está sendo lançado no último terreno do bairro da Boa Viagem, em Niterói - Divulgação

Publicado 06/12/2021 19:45

O bairro da Boa Viagem, na cidade de Niterói, vai ganhar um empreendimento de luxo em seu último terreno disponível. O Lazuli, projeto das incorporadoras União Realizações e Mônaco, terá 112 apartamentos, com o metro quadrado entre R$ 13 mil e R$ 20 mil, na cobertura. A unidade mais cara será a de 393 metros quadrados, com quatro suítes e quatro vagas de garagem em box privativo.



Segundo a União, quem morar no Lazuli terá, além da vista para a Baía de Guanabara, uma série de itens inéditos na cidade em seu complexo de entretenimento de 5 mil metros quadrados. Entre eles estão uma quadra de squash, um centro esportivo de alto rendimento para triathlon e um coworking de nível profissional.

Locação tem vacância de 20,1%

O mercado de locação residencial no Rio ainda está com o percentual de vacância acima da média considerada normal que é de 8% a 10% do total de imóveis disponíveis para alugar. De acordo com levantamento da Apsa, com base em sua carteira de imóveis, o índice em setembro foi de 20,1%.



Mesmo assim, a taxa está 1% menor do que há três meses, indicando uma recuperação deste segmento. Para se ter ideia, o índice no começo da pandemia estava em 14%. Entre os bairros com mais imóveis vazios, segundo o estudo da Apsa, estão Centro, Leblon, Copacabana, Catete e Botafogo.