Startup vai oferecer serviços para quem deseja comprar um imóvel ou obter crédito para outros finsFreepik

Publicado 10/12/2021 21:45

A Direcional Engenharia e a XP Inc. assinaram acordo de investimento na startup Direto, criada pelo Grupo Direcional. O objetivo é ampliar a atuação da plataforma que atua na concessão de empréstimos, inclusive em parceria com outras instituições financeiras para aquisição de imóveis novos e usados por pessoas físicas, além de home equity, modalidade em que o imóvel entra como garantia de empréstimo. Neste último caso, o dinheiro pode ser usado para outros fins.



Já para as construtoras e as incorporadoras, a Direto trabalhará com a aquisição de carteiras de recebíveis, encurtando o ciclo de caixa das empresas e liberando capital de giro na operação. "Nossa intenção é maximizar oportunidades de financiamento que o mercado já oferece, mas em uma nova escala e capacidade de relacionamento com clientes em que a tecnologia e a rede de distribuição da XP podem proporcionar", afirma Ricardo Couto, executivo da Direto.

Parceria para evitar construções irregulares

A Prefeitura de Mangaratiba, na Costa Verde, firmou parceria com o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) para combater construções irregulares no município. Além de proporcionar maior segurança para a população, já que haverá a garantia de que profissionais regulamentados estarão atuando nas construções, o Convênio de Cooperação Técnica estabelece um sistema de consultas e informações sobre as atividades desempenhadas por profissionais e pessoas jurídicas nos ramos da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia.



Outra medida é que o CREA vai ministrar cursos e palestras gratuitas para os profissionais sobre temas como visto, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os tipos, acervo técnico, emissão de atestados, terceirização de serviços, registro de direito autoral e regularização do quadro técnico e cumprimento de salário mínimo profissional.