Inteligência artificial é cada vez mais utilizada pelo mercado imobiliário - Freepik

Inteligência artificial é cada vez mais utilizada pelo mercado imobiliárioFreepik

Publicado 16/12/2021 19:22

Tudo para facilitar a vida de quem pretende ou já comprou um imóvel. A partir de agora, os clientes da Direcional e da Riva podem contar com a Alexa, inteligência artificial da Amazon, para terem acesso ao andamento da obra, boletos e demais informações sobre os empreendimentos e as companhias. A funcionalidade é acessada por meio dos dispositivos compatíveis ou com a Alexa embutida, além do aplicativo gratuito para smartphones. O único pré-requisito é ter uma conta na Amazon. A iniciativa passa a integrar o pós-venda das empresas e faz parte do lançamento do portal Pode Morar.

Realidade virtual nos estandes de vendas

A tecnologia é cada vez mais presente nos lançamentos imobiliários. A CAC Engenharia, por exemplo, oferece em seus estandes de vendas soluções como o tour virtual pelos apartamentos decorados, além de óculos de realidade virtual, permitindo ao visitante uma experiência quase real de como será morar no imóvel. A empresa também disponibiliza books digitais e o aplicativo Portal do Cliente onde é possível agendar visita e acompanhar o andamento da obra, entre outros serviços. Além disso, se o interessado desejar, a compra pode ser 100% digital.



Essa tendência de aquisição online é reforçada por um levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e da Brain Inteligência Estratégica. Segundo o estudo, 6% das compras de imóveis já ocorrem totalmente pela internet sem a necessidade de o comprador sair de casa.