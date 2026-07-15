As mulheres conquistam cada vez mais espaço na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveisMagnific
Mulheres são destaques na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveis
Presença feminina pode ser vista em cargos de liderança, em projetos importantes e em eventos de capacitação
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