As mulheres conquistam cada vez mais espaço na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveis - Magnific

As mulheres conquistam cada vez mais espaço na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveisMagnific

Publicado 15/07/2026 21:10 | Atualizado 15/07/2026 21:11

A coluna traz hoje três iniciativas que destacam a participação feminina na construção civil, na arquitetura e na corretagem de imóveis. Na MRV&CO, entre os mais de 20 mil colaboradores, as mulheres já ocupam 45,1% dos cargos de liderança. Segundo a empresa, na última década, o crescimento foi de 64,5% no número de engenheiras contratadas e de 89% em cargos de liderança. E no mesmo período, houve aumento de 125,3% no número de auxiliares mulheres e de 306,5% na quantidade de analistas.

Já a Rippa Arquitetura, liderada pelas arquitetas Dani Riley e Patricia Aché, assina o projeto de interiores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, recém-inaugurada em Belo Horizonte (MG). O escritório participa da equipe de projetos liderada pela Pontual Arquitetura. Além disso, a Rippa desenvolve os projetos de interiores de novas unidades da instituição em Florianópolis (SC) e Maceió (AL). A empresa completa 10 anos apostando em uma arquitetura cada vez mais personalizada, sensorial e conectada ao estilo de vida dos clientes. No portfólio estão ainda projetos para casas em Itaipava, na Região Serrana do Rio, e apartamentos de luxo na Barra da Tijuca.

E em Porto Belo, Santa Catarina, mais de 70 corretoras de imóveis participaram recentemente do MTV Day – Mulheres Também Vendem. Realizado na sede da Thozen Construtora, o evento promoveu palestras sobre liderança, inteligência emocional, carreira e posicionamento profissional. A programação também incentivou o networking e a geração de negócios. Entre os convidados estava o empresário Carlos Wizard, que compartilhou experiências sobre empreendedorismo e estratégias para alcançar resultados de alto desempenho.

