Área de lazer de empreendimento na Região Serrana do Rio que vem atraindo compradores da Barra - Divulgação

Área de lazer de empreendimento na Região Serrana do Rio que vem atraindo compradores da BarraDivulgação

Publicado 02/09/2026 16:48 | Atualizado 02/09/2026 17:19





De acordo com José Carlos Gulias, sócio do empreendimento, esse perfil mostra que a serra vem deixando de ser apenas um destino de fim de semana para se tornar também uma alternativa de moradia. “A proposta sempre foi criar um lugar onde as pessoas pudessem ter contato com a natureza sem abrir mão de conforto, segurança e qualidade”, explica Gulias.



Segundo ele, o Fazendas Secretário acaba de entregar a Fazenda Aroeira, primeira fase do complexo que ocupa uma área total de 10 milhões de metros quadrados (m²), dividida em cinco fazendas. Toda a infraestrutura de lazer da Fazenda Aroeira já está pronta, incluindo pousada e restaurante. Os lotes a partir de 1.200 metros quadrados têm valor médio de R$ 800 mil e prazo de até 60 meses para pagamento. “O comprador recebe, sem custo, o projeto da casa já aprovado, o que permite iniciar a construção imediatamente”, afirma Gulias.



Claudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, responsável pela coordenação das vendas do empreendimento, confirma a tendência. “A maior parte dos nossos clientes vem da capital e da Região Metropolitana do Rio. São pessoas em busca de uma segunda moradia, mas também já vemos um movimento consistente de compradores que estão transformando a Região Serrana em primeira residência. Esse público valoriza qualidade de vida, segurança clima, natureza e uma rotina mais equilibrada, sem se desconectar totalmente da cidade. Essa mudança amplia o perfil dos empreendimentos e fortalece o mercado imobiliário local”, avalia Leite. Moradores da Barra da Tijuca estão entre os principais compradores de imóveis de alto padrão na Região Serrana do Rio. O movimento reflete uma busca por mais contato com a natureza, segurança e qualidade de vida, sem abrir mão de conforto e infraestrutura. Um exemplo é o Fazendas Secretário, em Petrópolis: 70% dos compradores são do Rio de Janeiro, principalmente da Barra da Tijuca e da Zona Sul. Já 20% são moradores de Petrópolis e 10% vêm de outras regiões.De acordo com José Carlos Gulias, sócio do empreendimento, esse perfil mostra que a serra vem deixando de ser apenas um destino de fim de semana para se tornar também uma alternativa de moradia. “A proposta sempre foi criar um lugar onde as pessoas pudessem ter contato com a natureza sem abrir mão de conforto, segurança e qualidade”, explica Gulias.Segundo ele, o Fazendas Secretário acaba de entregar a Fazenda Aroeira, primeira fase do complexo que ocupa uma área total de 10 milhões de metros quadrados (m²), dividida em cinco fazendas. Toda a infraestrutura de lazer da Fazenda Aroeira já está pronta, incluindo pousada e restaurante. Os lotes a partir de 1.200 metros quadrados têm valor médio de R$ 800 mil e prazo de até 60 meses para pagamento. “O comprador recebe, sem custo, o projeto da casa já aprovado, o que permite iniciar a construção imediatamente”, afirma Gulias.Claudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, responsável pela coordenação das vendas do empreendimento, confirma a tendência. “A maior parte dos nossos clientes vem da capital e da Região Metropolitana do Rio. São pessoas em busca de uma segunda moradia, mas também já vemos um movimento consistente de compradores que estão transformando a Região Serrana em primeira residência. Esse público valoriza qualidade de vida, segurança clima, natureza e uma rotina mais equilibrada, sem se desconectar totalmente da cidade. Essa mudança amplia o perfil dos empreendimentos e fortalece o mercado imobiliário local”, avalia Leite.

Edifício icônico no Centro recebe mostra de decoração

Edifício no Centro do Rio, que passou por retrofit, receberá mostra de arquitetura Divulgação

O Edifício Aliança da Bahia, no Centro, receberá a 35ª edição da CasaCor Rio 2026, mostra de arquitetura que acontecerá entre os dias 15 de setembro e 8 de novembro. Com o tema "Mente e Coração", o evento propõe uma reflexão sobre a casa como espaço de acolhimento, equilíbrio e reconexão diante do excesso de estímulos e das transformações provocadas pela inteligência artificial e pelas novas dinâmicas do cotidiano. O edifício, na Rua Araújo Porto Alegre, passou por um processo de retrofit concluído em 2025, feito pela Construtora Internacional, após cerca de dois anos e meio de obras. O investimento foi de aproximadamente R$ 100 milhões.

