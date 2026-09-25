Em todas as etapas da obra, identifique e proteja os itens mais delicados, como vidros, pisos, revestimentos, tampos e móveis - AI

Em todas as etapas da obra, identifique e proteja os itens mais delicados, como vidros, pisos, revestimentos, tampos e móveisAI

Publicado 25/09/2026 19:10 | Atualizado 25/09/2026 19:11

Para muitas pessoas, obra é sinônimo de barulho, bagunça e perda de materiais. No entanto, especialistas afirmam que, com planejamento, é possível reduzir a sujeira e o desperdício. “Em todas as etapas, é necessário ficar atento a tudo que cerca o local e identificar quais materiais podem, porventura, serem danificados, como itens mais delicados (vidros, pisos, revestimentos, tampos e móveis, entre outros)”, orienta Bruno Moraes, arquiteto à frente do BMA Studio. Confira mais dicas:

1 – Planejamento. Atualmente, o universo das obras conta com ferramentas digitais que facilitam o gerenciamento de cronogramas e a comunicação entre a equipe, como os aplicativos de gestão que ajudam a monitorar cada etapa do processo, garantindo que todas as atividades sejam executadas no prazo e com a qualidade esperada.

2 – Cronograma. Inclua um tempo dedicado à limpeza e à organização diária.

3 - Com o que ter cuidado? Cada material, uma proteção diferente.

- Lona de plástico. Protege contra poeira, tintas e riscos superficiais. Instale lonas fixas no teto e pisos, formando uma cortina fixa, para não entrar pó em outros ambientes do imóvel.

- Papelão ondulado. Recomendado contra poeira, riscos e impactos diversos. Porém, com muita umidade ele pode dissolver e até manchar aquilo que está em sua proteção. Portanto, será preciso trocar com frequência.

- Manta emborrachada. Assegura proteção contra poeira, riscos e são muito resistentes contra impactos. São ótimas opções, mas têm um custo um pouco mais elevado, mas vale a pena pela segurança.

- Manta de polietileno ou madeirites. São ótimos para proteção contra impactos durante a execução da obra.

- Manta impermeabilizante. Ideais para proteger da umidade.

- “Salva Pisos”. É uma espécie de papel bolha mais rígido, fixado a um papel Kraft laminado bem resistente, propiciando proteção contra impactos, poeira, riscos e líquidos, como respingos de tinta.

- Filme azul de proteção. Usado para envelopar bancadas, cubas e os metais da obra. Ele tem um adesivo no filme que facilita muito a instalação e protege contra riscos superficiais.

4 – Revestimentos. Independentemente do tipo, é essencial protegê-los. Desde o mais delicado, como um assoalho de madeira, ou mais resistente como um porcelanato. Afinal, há a grande chance de riscá-los, receber respingos de tinta ou danificá-los com a queda de uma ferramenta pesada.

5 - Pintura e acabamentos. A tinta, por ser um produto líquido, demanda uma proteção que não estrague com a umidade. Nesse caso, as sugestões são o plástico bolha, “salva piso”, lona, vinil e madeirite, entre outras opções. Neste processo, sempre proteja com fita de pintura as portas, interruptores e quaisquer outros itens que possam receber respingos de tinta.

6 - Cuidado com intempéries. Com as mudanças climáticas em alta, as obras estão cada vez mais sujeitas a ventos e chuvas fortes. A recomendação é usar tapumes que, além de proteger, ajudam a controlar a temperatura interna do ambiente.

7 - Descarte correto. É preciso também pensar na gestão de descarte dos resíduos, tanto para cumprir as normas ambientais quanto para reduzir o impacto no meio ambiente. Separe os materiais recicláveis dos não recicláveis e descarte-os corretamente.

