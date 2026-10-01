Em agosto, foram financiados 46,8 mil imóveis com recursos da caderneta de poupança - Magnific

Em agosto, foram financiados 46,8 mil imóveis com recursos da caderneta de poupançaMagnific

Publicado 01/10/2026 18:34 | Atualizado 02/10/2026 15:56





Segundo balanço da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), foram financiados 46,8 mil imóveis em agosto, considerando aquisição e construção. O resultado ficou 19,2% abaixo do registrado em julho, no entanto, apresentou avanço de 27,5% ante agosto de 2025. Foi a sexta maior quantidade de imóveis financiados neste período, de acordo com a série histórica.



O levantamento avalia que os números reforçam a recuperação do crédito imobiliário este ano mesmo em um cenário ainda marcado pela Selic, taxa básica de juros, elevada, hoje em 13,75% ao ano, maior seletividade na concessão do financiamento e desafios no funding (recursos) da poupança. Isso porque o SBPE voltou a registrar captação líquida negativa em agosto: os saques superaram os depósitos em R$ 9,5 bilhões, resultado ruim quando comparado com o do mesmo mês do ano passado que foi de R$ 4,7 bilhões. Os financiamentos imobiliários com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) chegaram a R$ 16,97 bilhões em agosto, avanço de 46,6% na comparação com o recorte igual de 2025, além de ser o terceiro melhor desempenho para o mesmo mês nos últimos 25 anos. Já quando considerado o intervalo de janeiro a agosto, o volume total foi de R$ 132,5 bilhões, crescimento de 37,5%.Segundo balanço da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), foram financiados 46,8 mil imóveis em agosto, considerando aquisição e construção. O resultado ficou 19,2% abaixo do registrado em julho, no entanto, apresentou avanço de 27,5% ante agosto de 2025. Foi a sexta maior quantidade de imóveis financiados neste período, de acordo com a série histórica.O levantamento avalia que os números reforçam a recuperação do crédito imobiliário este ano mesmo em um cenário ainda marcado pela Selic, taxa básica de juros, elevada, hoje em 13,75% ao ano, maior seletividade na concessão do financiamento e desafios no funding (recursos) da poupança. Isso porque o SBPE voltou a registrar captação líquida negativa em agosto: os saques superaram os depósitos em R$ 9,5 bilhões, resultado ruim quando comparado com o do mesmo mês do ano passado que foi de R$ 4,7 bilhões.

Qualificação no setor de climatização

Ao mesmo tempo em que há um crescimento no mercado de Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração (AVAC-R), o segmento vive um desafio que é encontrar profissionais qualificados para atender à demanda e à evolução tecnológica dos equipamentos. Este será um dos assuntos da Febrava RIO, que acontecerá de 6 a 8 de outubro, no Riocentro.



A Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento) afirma que o setor movimentou cerca de R$ 50 bilhões no país e a expectativa é chegar a R$ 56 bilhões até dezembro. “A Febrava RIO foi estruturada para que o profissional tenha acesso não apenas às tecnologias e soluções apresentadas pelas empresas, mas também a conteúdo e troca de conhecimento. Em um mercado que cresce e exige atualização constante, essa combinação amplia as possibilidades de desenvolvimento para quem já atua ou busca se preparar para trabalhar no AVAC-R”, explica Tatiana Rassini, gerente-geral da feira voltada para o segmento. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas em febravario.com.br.

