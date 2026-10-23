Evento para trabalhadores da construção terá serviços de saúde, atividades infantis, música, alimentação e sorteio de brindes - AI

Evento para trabalhadores da construção terá serviços de saúde, atividades infantis, música, alimentação e sorteio de brindesAI

Publicado 23/10/2026 14:00 | Atualizado 23/10/2026 14:01

Os trabalhadores da construção civil poderão ter um sábado diferente ao lado de seus familiares. Isso porque o Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro) promoverá amanhã o Seconci+ Família, com serviços de saúde, atividades infantis, música, recreação, alimentação, sorteio de brindes e outras atrações.



O encontro será das 10h às 16h, na nova sede da instituição em Niterói, na Rua Geraldo Martins, 166. A ação marca a chegada do Seconci-Rio à cidade e será uma oportunidade de estreitar o relacionamento com os trabalhadores, as empresas do setor e seus familiares. “A iniciativa foi pensada para receber esses profissionais em um ambiente de acolhimento, convivência e cuidado com a saúde. Queremos também que as famílias conheçam melhor o nosso trabalho e os serviços que oferecemos a quem constrói o desenvolvimento do nosso estado”, conta Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio. As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (21) 95922-8318.

Registro de imóvel sem pagamento de laudêmio

A 1ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu tutela antecipada para permitir o registro de um contrato de compra e venda de um imóvel em Botafogo sem o pagamento do laudêmio, que representa 2,5% do valor da unidade, contestado pelos compradores. A decisão também suspende a cobrança dos foros decorrentes da enfiteuse (instituto que prevê a coexistência do domínio direto, atribuído ao senhorio, e do domínio útil, exercido pela pessoa que utiliza a propriedade), cujo valor corresponde a 0,6% do valor do imóvel ao ano, até o julgamento final do processo. A decisão abre precedente para novos casos. A causa é conduzida pelo escritório Sender Advogados Associados.

