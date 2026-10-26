Administradoras terão um papel fundamental na assessoria aos síndicos no fim da escala 6x1 nos condomínios - Magnific

Administradoras terão um papel fundamental na assessoria aos síndicos no fim da escala 6x1 nos condomíniosMagnific

Publicado 26/10/2026 18:23 | Atualizado 26/10/2026 18:28





Segundo ele, poucos setores sentem a mudança tão diretamente quanto os condomínios. “Porteiros, zeladores e faxineiros estão entre as categorias em que a 6x1 ainda é regra, e a folha de pessoal costuma consumir entre 55% e 70% da arrecadação mensal. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) estima que a cota condominial possa subir até 15%”, comenta o diretor.



Tulli lembra que nos condomínios a jornada cairá de 44 para 40 horas em 14 meses, com duas folgas semanais e salário mantido. “O texto segue para promulgação pelo Congresso e a partir daí começa a contagem: 60 dias para a primeira etapa, mais 12 meses para a segunda”, diz Tulli. O fim da escala de trabalho 6x1 é um tema cercado de dúvidas por parte dos síndicos , que ainda não conseguem medir os impactos no orçamento condominial. Para ajudar nesta tarefa, a Administradora Nacional criou uma calculadora gratuita para dar uma visão mais clara desse novo cenário. Disponível em https://gestao.admnacional.ltda/calculadora6x1, a ferramenta identifica em dois minutos quantas horas de trabalho o condomínio perde, quanto custa repor com hora extra ou contratação e o impacto por unidade. O gestor só precisa colocar o nome do condomínio e os números de unidades e de funcionários. “A partir do resultado, o síndico consegue visualizar estimativas de custos e usar essas informações para avaliar alternativas e organizar o orçamento”, explica Victor Tulli, economista e diretor de Tecnologia e Novos Negócios da empresa.Segundo ele, poucos setores sentem a mudança tão diretamente quanto os condomínios. “Porteiros, zeladores e faxineiros estão entre as categorias em que a 6x1 ainda é regra, e a folha de pessoal costuma consumir entre 55% e 70% da arrecadação mensal. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) estima que a cota condominial possa subir até 15%”, comenta o diretor.Tulli lembra que nos condomínios a jornada cairá de 44 para 40 horas em 14 meses, com duas folgas semanais e salário mantido. “O texto segue para promulgação pelo Congresso e a partir daí começa a contagem: 60 dias para a primeira etapa, mais 12 meses para a segunda”, diz Tulli.

Administradoras terão papel fundamental na assessoria aos síndicos

Roberto Bigler, vice-presidente de Condomínios do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), lembra que a mudança da escala 6x1 para a 5x2 pode gerar impactos diferentes, dependendo do regime de trabalho adotado por cada edifício. O primeiro ponto é avaliar qual escala está em vigor. “No Rio de Janeiro, muitos condomínios utilizam a escala 12x36, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, negociada com base na legislação trabalhista. Por isso, a mudança não terá o mesmo efeito para todos os empregadores”, afirma Bigler.



No caso dos profissionais que trabalham na escala 12x36, não há, necessariamente, uma demanda imediata por novas contratações para cobrir dias de descanso, já que esse regime prevê 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de repouso. “No entanto, dependendo dos limites de jornada que vierem a ser estabelecidos, poderá haver necessidade de pagamento de horas extras quando a carga horária ultrapassar o teto permitido”, observa o executivo.



E nos prédios que utilizam a escala 6x1, a mudança para a 5x2 exigirá uma adaptação maior. “Como o trabalhador passará a ter dois dias de descanso, em vez de um, o condomínio precisará avaliar se consegue reorganizar a rotina sem cobertura naquele dia ou se será necessário contratar outro profissional para preencher a escala. Caso opte pela contratação, haverá aumento de custos com pessoal”, orienta Bigler.



Na avaliação de Marcelo Borges, presidente da Abadi (Associação Brasileira das Administradora de Imóveis), a adoção da escala 12x36 ganhará força, mas será importante um olhar atento em soluções tecnológicas para mitigar os efeitos do novo regime, ampliando as discussões e alternativas com os condôminos. “As empresas administradoras terão um papel fundamental na assessoria aos síndicos e por certo as relações sindicais serão intensas para um enquadramento nas convenções coletivas de trabalho”, prevê Borges.

Orientações para os gestores

Victor Tulli ressalta que a primeira etapa da mudança chegará em cerca de dois meses e meio, no fim de dezembro, se a promulgação sair nesta semana. Ou seja, o tempo é curto para quem precisa aprovar orçamento em assembleia. Ele orienta:



1 - Separar o quadro: quem está em 44 horas (6x1 ou 5x2 de 44 h) é afetado; quem está em 12x36, 40 ou 36 horas não é.



2 - Redesenhar a escala com duas folgas por pessoa antes de pensar em contratar. Em muitos prédios, escalonar as folgas resolve a cobertura dos sete dias.



3 - Decidir, por posto, se a hora perdida será reposta, paga ou absorvida. Hora extra habitual e trabalho na folga são as saídas mais frágeis juridicamente.



4 - Verificar a convenção coletiva do município: a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) do Rio prevê hora extra de 60%; outras regiões do estado vão de 50% a 70%.



5 - Levar a estimativa de gasto à assembleia com a previsão orçamentária de 2027, em vez de absorver o custo por rateio extra no meio do ano.

