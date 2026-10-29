No Rio de Janeiro, 52% dos moradores reconhecem a IA em fotos e imagens dos imóveis - AI

No Rio de Janeiro, 52% dos moradores reconhecem a IA em fotos e imagens dos imóveisAI

Publicado 29/10/2026 19:42 | Atualizado 29/10/2026 19:42





A pesquisa da plataforma Loft aponta também que a IA já é percebida na comunicação imobiliária, especialmente nas fases iniciais do relacionamento com o consumidor. No Rio de Janeiro, 64% identificaram sinais da tecnologia; entre eles, 52% reconheceram a IA em fotos e imagens dos imóveis e 48% no atendimento inicial por chatbots. Aparecem ainda as descrições dos anúncios, 44%, e as respostas de corretores por WhatsApp, chats ou e-mail, 38%.



Já em atividades mais próximas da decisão de compra, venda ou locação, a percepção foi menor: 23% identificaram a tecnologia em propostas comerciais e negociações, 22% na avaliação do preço dos imóveis e 11% em contratos e documentação.



“No Rio de Janeiro, há uma abertura importante para o uso da Inteligência Artificial em diferentes momentos da jornada imobiliária. Isso representa uma oportunidade para o setor oferecer informações transparentes, mais acessíveis e apoiar decisões que envolvem valores e compromissos importantes”, avalia Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. A coluna dá sequência ao assunto sobre Inteligência Artificial (IA) no mercado imobiliário com dados que mostram que 82% dos moradores da capital fluminense usam ou usariam a tecnologia em alguma etapa da compra, venda ou locação. A ferramenta é utilizada, principalmente, para comparar preços de imóveis, o que representa 41% da afirmação dos entrevistados, simular financiamentos, 35%, e pesquisar bairros e regiões, 33%.A pesquisa da plataforma Loft aponta também que a IA já é percebida na comunicação imobiliária, especialmente nas fases iniciais do relacionamento com o consumidor. No Rio de Janeiro, 64% identificaram sinais da tecnologia; entre eles, 52% reconheceram a IA em fotos e imagens dos imóveis e 48% no atendimento inicial por chatbots. Aparecem ainda as descrições dos anúncios, 44%, e as respostas de corretores por WhatsApp, chats ou e-mail, 38%.Já em atividades mais próximas da decisão de compra, venda ou locação, a percepção foi menor: 23% identificaram a tecnologia em propostas comerciais e negociações, 22% na avaliação do preço dos imóveis e 11% em contratos e documentação.“No Rio de Janeiro, há uma abertura importante para o uso da Inteligência Artificial em diferentes momentos da jornada imobiliária. Isso representa uma oportunidade para o setor oferecer informações transparentes, mais acessíveis e apoiar decisões que envolvem valores e compromissos importantes”, avalia Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Decoração traz reencontro com as memórias afetivas

Ambiente desenvolvido para mostra de decoração propõe o reencontro com as raízes e as memórias afetivas Divulgação

Inspirado na trajetória de um casal que retorna ao Rio após anos fora da cidade, o loft Travessia do CasaShopping, das arquitetas Claudia Pimenta e Patricia Franco para a CasaCor Rio 2026, propõe o reencontro com as raízes e as memórias afetivas. O espaço de 137 metros quadrados tem geometria curva, presente na arquitetura e no mobiliário. Móveis e tapetes delimitam os espaços sem uma divisão formal. Além disso, tons quentes e o uso de materiais naturais como pedra, linho, couro e madeira criam uma atmosfera acolhedora e sensorial. A mostra vai até o dia 8 de novembro, no Edifício Aliança da Bahia, no Centro.

