No Rio de Janeiro, 52% dos moradores reconhecem a IA em fotos e imagens dos imóveisAI
A pesquisa da plataforma Loft aponta também que a IA já é percebida na comunicação imobiliária, especialmente nas fases iniciais do relacionamento com o consumidor. No Rio de Janeiro, 64% identificaram sinais da tecnologia; entre eles, 52% reconheceram a IA em fotos e imagens dos imóveis e 48% no atendimento inicial por chatbots. Aparecem ainda as descrições dos anúncios, 44%, e as respostas de corretores por WhatsApp, chats ou e-mail, 38%.
Já em atividades mais próximas da decisão de compra, venda ou locação, a percepção foi menor: 23% identificaram a tecnologia em propostas comerciais e negociações, 22% na avaliação do preço dos imóveis e 11% em contratos e documentação.
“No Rio de Janeiro, há uma abertura importante para o uso da Inteligência Artificial em diferentes momentos da jornada imobiliária. Isso representa uma oportunidade para o setor oferecer informações transparentes, mais acessíveis e apoiar decisões que envolvem valores e compromissos importantes”, avalia Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.
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