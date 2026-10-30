Garantir uma boa circulação e dimensionar corretamente bancada e cuba são dicas para acertar na composição do lavabo - Divulgação

Garantir uma boa circulação e dimensionar corretamente bancada e cuba são dicas para acertar na composição do lavaboDivulgação

Publicado 30/10/2026 18:15 | Atualizado 30/10/2026 18:42

Ele pode ser pequeno na metragem, mas tem grande potencial estético, podendo, inclusive, ser o cartão de visitas da sua casa . A coluna traz hoje dicas para você aplicar no lavabo, espaço de uso rápido e, muitas vezes, destinado às visitas. O segredo na composição está no equilíbrio entre personalidade, funcionalidade e proporção. “O primeiro ponto é garantir uma boa circulação e dimensionar corretamente bancada, cuba e demais elementos. Depois disso, pensamos na experiência de quem entra naquele ambiente. Por isso, gostamos que tenha personalidade e converse com o conceito geral do projeto, mesmo que tenha uma linguagem um pouco mais marcante”, conta Dani Riley, arquiteta e sócia do escritório Rippa Arquitetura.

Em ambientes compactos, o planejamento se torna ainda mais importante. “Cada centímetro conta. Uma bancada com profundidade menor, uma cuba proporcional e uma boa marcenaria podem resolver muito bem o espaço. Também gostamos de trabalhar com espelhos maiores, porque eles ampliam visualmente o ambiente. O importante é não tentar colocar elementos demais: às vezes, uma solução simples e bem desenhada funciona muito melhor”, ressalta Patricia Aché, arquiteta e sócia do escritório. Confira mais dicas das profissionais:

- Priorize a circulação. Dimensione bancada, cuba e demais elementos de acordo com o espaço disponível.

- Em lavabos pequenos, menos é mais. Escolha peças proporcionais e evite excessos.

- Aposte no espelho. Modelos maiores ajudam a criar sensação de amplitude.

- Explore materiais e texturas. Pedras naturais, madeira, revestimentos artesanais e papéis de parede podem trazer personalidade.

- Use o papel de parede. É uma alternativa versátil, desde que protegido do contato direto e frequente com água.

- Escolha a bancada pelo conjunto. Considere estética, resistência, manutenção e orçamento.

- Não descarte a cuba de apoio. O resultado depende mais da proporção e da composição do que do modelo.

- Invista na iluminação. Combine luz funcional no espelho com recursos indiretos, arandelas ou pendentes.

- Não tenha medo das cores escuras. Tons profundos podem deixar um lavabo pequeno mais sofisticado.

- Escolha um ponto de impacto. Quando o orçamento for limitado, concentre o investimento em um único elemento marcante.

- Pense no conjunto. Materiais, proporções, cuba, bancada, espelho e iluminação precisam conversar entre si.

