IA pode sugerir planos de ação personalizados para a reorganização das equipes nos edifícios com o fim da escala 6x1 - IA

IA pode sugerir planos de ação personalizados para a reorganização das equipes nos edifícios com o fim da escala 6x1IA

Publicado 02/11/2026 09:00





Segundo Angélica Arbex, diretora de Marketing e Estraté,gia da administradora, embora a tecnologia seja responsável pelo processamento dos dados e pela construção de cenários, a definição das estratégias de adequação permanece sob responsabilidade dos especialistas da empresa, em conjunto com os representantes dos condomínios. "Acreditamos que estamos entendendo cada vez mais quais são os reais benefícios da Inteligência Artificial na nossa cadeia de prestação de serviços. Neste caso, ela foi uma grande viabilizadora da análise em escala e da apresentação de cenários, para que o time de especialistas faça o que sabe fazer de melhor: explorar hipóteses, trazer repertório e construir com o cliente a melhor saída para cada realidade, de forma personalizada”, analisa Angélica. A coluna traz hoje mais uma ferramenta que pode ajudar os síndicos a tomar decisões com o fim da escala 6x1: um agente de Inteligência Artificial (IA) que é capaz de analisar folhas de pagamento, simular diferentes jornadas de trabalho e propor planos de ação personalizados para a reorganização das equipes nos edifícios. A iniciativa é da Lello Condomínios. A tecnologia foi desenvolvida para atender à carteira de 4.200 condomínios administrados pela empresa.Segundo Angélica Arbex, diretora de Marketing e Estraté,gia da administradora, embora a tecnologia seja responsável pelo processamento dos dados e pela construção de cenários, a definição das estratégias de adequação permanece sob responsabilidade dos especialistas da empresa, em conjunto com os representantes dos condomínios. "Acreditamos que estamos entendendo cada vez mais quais são os reais benefícios da Inteligência Artificial na nossa cadeia de prestação de serviços. Neste caso, ela foi uma grande viabilizadora da análise em escala e da apresentação de cenários, para que o time de especialistas faça o que sabe fazer de melhor: explorar hipóteses, trazer repertório e construir com o cliente a melhor saída para cada realidade, de forma personalizada”, analisa Angélica.

Aplicativo para corretores

A MRV acaba de lançar um aplicativo para corretores, desenvolvido para atender, inicialmente, os profissionais ativos da companhia. A tecnologia unifica em uma só interface o gerenciamento de leads (potenciais clientes), o acompanhamento de vendas em andamento e a consulta de comissões. "Hoje, o corretor pode perder uma oportunidade simplesmente por não ver a tempo que um lead chegou ou que faltava um documento para destravar uma proposta. O 'MRV para Corretores' coloca na palma da mão o próximo passo mais importante do dia, sem que ele precise gastar tempo pensando por onde começar”, explica Thiago Ely, vice-presidente Comercial e de Marketing da MRV. O aplicativo está disponível na App Store ou no Google Play.

