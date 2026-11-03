Crédito imobiliário com recursos da poupança chegou a R$ 13,6 bilhões em setembroMagnific
Os financiamentos da casa própria
que utilizaram recursos da poupança somaram R$ 13,6 bilhões, em setembro, o sexto melhor resultado para este mês nos últimos 25 anos, afirma balanço da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). Analisando com agosto, houve redução de 19,7% no volume de crédito. Já no recorte dos nove primeiros meses de 2026, o montante financiado totalizou R$ 146,1 bilhões, um crescimento de 30,3% ante o mesmo período do ano passado.
De acordo com o estudo, foram financiadas aquisição e construção de 34,9 mil unidades pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), queda de 25,3% ante agosto. E na comparação com setembro de 2025, o recuo foi de 24,4%.
O levantamento aponta ainda que, em setembro, a poupança permaneceu com captação líquida negativa: os saques superaram os depósitos em R$ 6,2 bilhões. Embora negativo, esse número aponta para uma melhora, pois representa perto da metade das saídas de setembro de 2025, que foi de R$ 11,7 bilhões.
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