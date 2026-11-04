Preço do metro quadrado anunciado para venda no Centro, em setembro, foi de R$ 8.303 - Magnific

Preço do metro quadrado anunciado para venda no Centro, em setembro, foi de R$ 8.303 Magnific

Publicado 04/11/2026 20:34 | Atualizado 04/11/2026 20:34

O Centro do Rio registrou o maior índice de rentabilidade residencial em setembro, chegando a 0,713%, superando Copacabana, com 0,627%, e Vila Isabel, com 0,624%. Na sequência aparecem Madureira, com 0,619%, e Flamengo, com 0,614%. Já Barra Olímpica e Taquara registraram 0,595% cada. Os números são do Data Secovi, do Sindicato da Habitação.



Segundo a pesquisa, o metro quadrado (m²) anunciado para venda no Centro ficou em R$ 8.303 e o de locação foi de R$ 59,43 por m². O bairro também se destacou pela valorização dos aluguéis: em 12 meses, os preços ofertados avançaram 33,6%, a segunda maior alta do estudo.



Maurício Eiras, coordenador do Data Secovi, afirma que as localidades com os maiores valores de venda e aluguel não lideraram o ranking de rentabilidade. No Jardim Botânico, o percentual foi de 0,529%, seguido da Lagoa com 0,514%. Já o Leblon apresentou indicador de 0,496% e Ipanema registrou 0,489%.



“É preciso observar a relação entre a receita de locação e o valor de aquisição do imóvel. Nesse recorte, o Centro se destaca entre os bairros pesquisados, mas a decisão de investimento também deve considerar despesas, conservação do imóvel e possíveis períodos sem inquilino”, explica Eiras.

Empreendimento na Rua da Quitanda atrai compradores estrangeiros

Residencial no Centro atraiu compradores de oito países. Portugueses lideraram o ranking Divulgação

O Q Studios, residencial que a Construtora Canopus acaba de lançar na Rua da Quitanda, no Centro, está atraindo compradores de diferentes países. Os portugueses lideram a lista, seguidos por argentinos e chineses. E na sequência estão sérvios, holandeses, espanhóis, italianos e angolanos. Somados, representam 20,7% do total. “A presença de pessoas de Portugal, Argentina e China mostra que o empreendimento desperta interesse para além do mercado brasileiro. Essa pluralidade de origens amplia a nossa compreensão sobre o perfil do público que busca um estúdio no Centro”, afirma Thiago Hernandez, superintendente Comercial da Canopus.

