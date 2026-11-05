Dívida do aluguel residencial no estado do Rio registrou queda de 4,4% em outubro - Google Earth

Dívida do aluguel residencial no estado do Rio registrou queda de 4,4% em outubroGoogle Earth

Publicado 05/11/2026 17:55 | Atualizado 05/11/2026 17:56





Ao longo de 2026, a inadimplência no Rio registrou oscilações. Após variar entre 4,2% e 4,5% no primeiro semestre, o indicador atingiu 4,9% em julho, maior patamar do ano. A taxa voltou a cair em agosto e setembro, antes de se estabilizar em outubro, retornando ao mesmo nível registrado em maio e junho. O levantamento da plataforma considerou cerca de 500 mil contratos de Fiança Aluguel sob gestão da empresa em todo o país. A inadimplência no aluguel residencial caiu 4,4% em outubro no estado do Rio, a menor taxa entre as sete regiões analisadas pelo Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA) da Loft e abaixo da média nacional, de 5,84%. Segundo a pesquisa, no mesmo mês de 2025, a dívida fluminense estava em 4,8%, ou seja, uma redução de 0,4 ponto percentual em um ano.Ao longo de 2026, a inadimplência no Rio registrou oscilações. Após variar entre 4,2% e 4,5% no primeiro semestre, o indicador atingiu 4,9% em julho, maior patamar do ano. A taxa voltou a cair em agosto e setembro, antes de se estabilizar em outubro, retornando ao mesmo nível registrado em maio e junho. O levantamento da plataforma considerou cerca de 500 mil contratos de Fiança Aluguel sob gestão da empresa em todo o país.

Modernização de elevadores

Solução considera as condições dos elevadores para determinar o nível de modernização mais adequado para cada prédio Divulgação

A TK Elevator, de transporte vertical e mobilidade urbana, acaba de lançar o Adaptive Modernization, processo de avaliação e planejamento que considera as condições dos elevadores para determinar o nível de modernização mais adequado para cada prédio. De acordo com a empresa, a demanda pela atualização dos equipamentos está crescendo. Atualmente, mais de 30% dos elevadores têm mais de 20 anos de uso e, até 2050, metade do estoque de edifícios do mundo será composta por construções que já existem hoje, segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA).“A modernização não é uma decisão tomada em um único momento. É uma conversa que acompanha todo o ciclo de vida do equipamento”, ressalta Eduardo Caram, head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator para a América Latina.

