Aulas do curso gratuito de Instalador Hidráulico de Edificações acontecerão de 16 de novembro a 14 de dezembro, no Senai da Tijuca - IA - Imagem Ilustrativa

Aulas do curso gratuito de Instalador Hidráulico de Edificações acontecerão de 16 de novembro a 14 de dezembro, no Senai da TijucaIA - Imagem Ilustrativa

Publicado 06/11/2026 19:13 | Atualizado 06/11/2026 19:13

A coluna traz hoje uma dica de capacitação voltada para os moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O Instituto GmaisP, em parceria com o Senai e a Redes da Maré, oferece o curso gratuito de Instalador Hidráulico de Edificações para homens e mulheres maiores de 18 anos. As inscrições estão abertas em Nova Holanda e na Vila do João, com seleção limitada aos 25 primeiros inscritos em cada localidade.



As entrevistas serão realizadas no dia 10 de novembro, em Nova Holanda, no Galpão Ritma, na Rua Teixeira Ribeiro, 521; e no dia 11 de novembro, na Vila do João, na sede da Redes da Maré (antiga ACB), na Rua da Conquista, 243 (antiga Rua 11). Nos dois dias, o atendimento será das 13h às 16h.



Já as aulas acontecerão de 16 de novembro a 14 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na unidade do Senai da Tijuca, na Rua Morais e Silva, 53. De acordo com Sylvio Pinheiro, arquiteto e diretor do instituto, durante a formação, os alunos receberão bolsa-auxílio de R$ 150 por semana para cobrir despesas com transporte e alimentação. Ao término do curso, também será concedida uma bolsa de conclusão de R$ 1.250, vinculada à frequência.



“A construção civil precisa de profissionais preparados e o Instituto GmaisP se preocupa com a empregabilidade, oferecendo formação técnica para pessoas que, muitas vezes, encontram dificuldades para acessar esse tipo de capacitação. Além disso, fazemos a ponte com as empresas para a contratação desses talentos. O nosso objetivo é contribuir para que os moradores da Maré tenham acesso ao conhecimento e às condições necessárias para buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, explica Pinheiro.

Valorização do imóvel residencial

Os preços de venda dos imóveis residenciais no país valorizaram 0,48% em outubro, resultado abaixo do registrado no mês anterior, 0,58%. A variação foi relativamente maior entre as unidades com dois quartos, que também ficou em 0,58%, enquanto a menor foi observada nos imóveis de três quartos, 0,38%. Segundo o Índice FipeZAP, a alta foi identificada nas 19 das 22 capitais que integram o índice: Aracaju, 1,99%; Brasília, 1,85%; Recife, 1,49%; Cuiabá, 1,28%; São Luís, 1,17%; Fortaleza, 1,11%; Teresina, 1,06%; Rio de Janeiro, 0,62%; Florianópolis, 0,61%; Porto Alegre, 0,43%; São Paulo, 0,40%; João Pessoa, 0,34%; Vitória, 0,21%; Belo Horizonte, 0,09%; Maceió, 0,08%; Salvador, 0,06%; Goiânia, 0,04%; Manaus, 0,03%; e Natal, 0,03%. Na outra ponta, houve queda nos preços em Curitiba, 0,43%; Belém, 0,59%; e Campo Grande, 1,72%.

