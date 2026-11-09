Valor por metro quadrado do condomínio em Botafogo foi de R$ 15,28 nos 12 meses encerrados em setembro - Magnific

Valor por metro quadrado do condomínio em Botafogo foi de R$ 15,28 nos 12 meses encerrados em setembroMagnific

Publicado 09/11/2026 17:45 | Atualizado 09/11/2026 17:46





Analisando os valores por m², Ipanema teve o mais elevado: R$ 20,26. O Leblon ficou em segundo lugar, com R$ 19,74, à frente da Barra da Tijuca, com R$ 19,27, e da Lagoa, com R$ 17,01. O estudo apontou ainda as menores variações. Madureira liderou a lista, com 1,7%, seguido por Freguesia, em Jacarepaguá, com 2,5%, e Lagoa, com 2,9%. No recorte por preços, Campo Grande apresentou o menor com R$ 7,93 por m². Em Madureira, o resultado foi R$ 8,50, e na Taquara, R$ 10,74. Moradores de Botafogo e do Centro estão sentindo mais o peso da taxa condominial no bolso. As altas foram de 10,6% e de 10,3%, nos 12 meses encerrados em setembro. No primeiro bairro, o valor chegou a R$ 15,28 por metro quadrado (m²), e no segundo, ficou em R$ 16,63. Os dados são do Data Secovi, do Sindicato da Habitação, que considerou 20 regiões. No ranking também estão Ipanema, com 8,6%, Barra da Tijuca, 7,9%, e Vila Isabel, 7,1%.Analisando os valores por m², Ipanema teve o mais elevado: R$ 20,26. O Leblon ficou em segundo lugar, com R$ 19,74, à frente da Barra da Tijuca, com R$ 19,27, e da Lagoa, com R$ 17,01. O estudo apontou ainda as menores variações. Madureira liderou a lista, com 1,7%, seguido por Freguesia, em Jacarepaguá, com 2,5%, e Lagoa, com 2,9%. No recorte por preços, Campo Grande apresentou o menor com R$ 7,93 por m². Em Madureira, o resultado foi R$ 8,50, e na Taquara, R$ 10,74.

Aluguel é tema de evento no Edifício Touring

Inteligência artificial, reforma tributária, locação por temporada e multifamily estarão na programação do Locação Summit 2026, evento que o Secovi Rio realizará no dia 26 deste mês, a partir das 8h30, no Edifício Touring, na Praça Mauá, Centro do Rio. Os ingressos custam a partir de R$ 209 e podem ser comprados em www.locacaosummit.com/.

