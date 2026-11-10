Tíquete médio da cota do consórcio imobiliário foi de R$ 218.590, em setembro, alta de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025 - Magnific

Tíquete médio da cota do consórcio imobiliário foi de R$ 218.590, em setembro, alta de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025Magnific

Publicado 10/11/2026 22:06

consórcio de imóveis vem mantendo a trajetória de crescimento no país. Três indicadores do setor registraram avanços superiores a 35%, entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado: as vendas de cotas (adesões), com 37,1%, o volume de créditos comercializados, com 35%, e o total de participantes ativos, com 35,3%.

Segundo balanço da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), o número de participantes ativos chegou a 3,49 milhões em setembro, ante os 2,58 milhões no mesmo mês de 2025. As adesões somaram 1,33 milhão de cotas nos nove primeiros meses, contra 972,42 mil no intervalo de igual período no ano passado. Já o volume de créditos comercializados alcançou R$ 275,06 bilhões, frente aos R$ 203,68 bilhões registrados entre janeiro e setembro de 2025.

O estudo afirma ainda que o tíquete médio da cota foi de R$ 218.590 em setembro, alta de 2,4% em relação aos R$ 213.460 identificados no mesmo mês de 2025. As contemplações cresceram 19,5%, totalizando 125,21 mil consorciados de janeiro a setembro, contra os 104,76 mil do recorte anterior. E o volume de créditos disponibilizados avançou 18%, passando de R$ 21,81 bilhões para R$ 25,74 bilhões.

Outro indicador da presença da modalidade no mercado imobiliário é a utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). De janeiro a setembro, 3.657 trabalhadores cotistas de grupos de consórcio de imóveis utilizaram parcial ou integralmente os seus saldos para pagar parcelas, quitar débitos, ofertar lances ou complementar créditos. Estas operações movimentaram R$ 336,87 milhões no período, de acordo com dados do Gepas/Caixa.

