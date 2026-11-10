Tíquete médio da cota do consórcio imobiliário foi de R$ 218.590, em setembro, alta de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025Magnific
Consórcio imobiliário cresce até 37,1% no país
Modalidade soma R$ 275 bilhões em créditos comercializados entre janeiro e setembro, afirma Abac
Consórcio imobiliário cresce até 37,1% no país
Modalidade soma R$ 275 bilhões em créditos comercializados entre janeiro e setembro, afirma Abac
Condomínio mais salgado em Botafogo e no Centro
Ipanema, Barra da Tijuca e Vila Isabel também registraram alta, aponta pesquisa
Curso gratuito de instalador hidráulico para moradores da Maré
Entrevistas acontecerão nos dias 10 e 11 de novembro, das 13h às 16h
Inadimplência no aluguel residencial cai no estado do Rio
Taxa foi de 4,4% em outubro, a menor entre os estados monitorados pelo Índice de Inadimplência de Aluguéis
Rentabilidade residencial no Centro supera 20 bairros do Rio
Índice foi de 0,71%, à frente de Copacabana e Vila Isabel
Recursos da poupança na casa própria superam R$ 13 bilhões no país
Foram financiadas 34.900 unidades em setembro, afirma Abecip
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