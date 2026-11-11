Com a proximidade das festas de final de ano, o mercado de aluguel de curta temporada na cidade do Rio registra alta de 98% nas diárias reservadas para dezembro. Deste total, 63,5% são de turistas estrangeiros, principalmente da Argentina, França, Chile, Reino Unido e Alemanha. Além disso, a diária média no período do Réveillon, especialmente nas noites de 30 e 31 de dezembro, alcança tarifas acima de R$ 1.100. O levantamento é da Lobie, especializada na gestão inteligente de imóveis para curta temporada, e foi realizado com base na carteira da empresa que conta hoje com 1.200 unidades em operação.
"Esses indicadores reforçam a atratividade do Rio de Janeiro como destino turístico e a importância de uma gestão estratégica para aproveitar os períodos de maior movimentação", analisa Ernesto Otero, CEO da Lobie.
A pesquisa aponta que os viajantes estão planejando as suas estadias antecipadamente, pois cerca de 67% das diárias reservadas para dezembro foram contratadas com mais de 90 dias de antecedência. A preferência por permanências mais longas também foi observada na pesquisa: 42% correspondem a estadias de quatro a sete noites e 31% representam hospedagens de oito a 14 noites.
"Mesmo com uma parcela significativa das reservas já confirmada, ainda existe oportunidade de crescimento da ocupação com a aproximação de dezembro e a entrada das reservas de última hora. Nossa expectativa é acompanhar a evolução desse movimento nas próximas semanas", diz Otero.
Mobiliário para áreas externas
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