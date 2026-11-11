Tarifas para aluguel de curta temporada no Rio ultrapassam R$ 1.100, em dezembro - Shuterstock

Tarifas para aluguel de curta temporada no Rio ultrapassam R$ 1.100, em dezembroShuterstock

Publicado 11/11/2026 19:28 | Atualizado 11/11/2026 19:28





"Esses indicadores reforçam a atratividade do Rio de Janeiro como destino turístico e a importância de uma gestão estratégica para aproveitar os períodos de maior movimentação", analisa Ernesto Otero, CEO da Lobie.



A pesquisa aponta que os viajantes estão planejando as suas estadias antecipadamente, pois cerca de 67% das diárias reservadas para dezembro foram contratadas com mais de 90 dias de antecedência. A preferência por permanências mais longas também foi observada na pesquisa: 42% correspondem a estadias de quatro a sete noites e 31% representam hospedagens de oito a 14 noites.



"Mesmo com uma parcela significativa das reservas já confirmada, ainda existe oportunidade de crescimento da ocupação com a aproximação de dezembro e a entrada das reservas de última hora. Nossa expectativa é acompanhar a evolução desse movimento nas próximas semanas", diz Otero. Com a proximidade das festas de final de ano, o mercado de aluguel de curta temporada na cidade do Rio registra alta de 98% nas diárias reservadas para dezembro. Deste total, 63,5% são de turistas estrangeiros, principalmente da Argentina, França, Chile, Reino Unido e Alemanha. Além disso, a diária média no período do Réveillon, especialmente nas noites de 30 e 31 de dezembro, alcança tarifas acima de R$ 1.100. O levantamento é da Lobie, especializada na gestão inteligente de imóveis para curta temporada, e foi realizado com base na carteira da empresa que conta hoje com 1.200 unidades em operação."Esses indicadores reforçam a atratividade do Rio de Janeiro como destino turístico e a importância de uma gestão estratégica para aproveitar os períodos de maior movimentação", analisa Ernesto Otero, CEO da Lobie.A pesquisa aponta que os viajantes estão planejando as suas estadias antecipadamente, pois cerca de 67% das diárias reservadas para dezembro foram contratadas com mais de 90 dias de antecedência. A preferência por permanências mais longas também foi observada na pesquisa: 42% correspondem a estadias de quatro a sete noites e 31% representam hospedagens de oito a 14 noites."Mesmo com uma parcela significativa das reservas já confirmada, ainda existe oportunidade de crescimento da ocupação com a aproximação de dezembro e a entrada das reservas de última hora. Nossa expectativa é acompanhar a evolução desse movimento nas próximas semanas", diz Otero.

Mobiliário para áreas externas

Coleção para áreas externas combina materiais adequados ao uso outdoor Divulgação

A Lider, de mobiliário de alto padrão, lança coleção para áreas externas. As peças, desenvolvidas para varandas, jardins e ambientes de lazer, combinam materiais adequados ao uso outdoor, além de possibilidades de composição. Entre as novidades estão sofás, poltronas, mesas, cadeiras, bancos e banquetas.

