Formalize as condições da locação por temporada com datas, valores, responsabilidades e regras de utilização - Magnific

Formalize as condições da locação por temporada com datas, valores, responsabilidades e regras de utilização Magnific

Publicado 12/11/2026 20:38 | Atualizado 12/11/2026 20:40

A coluna volta ao assunto sobre locação por temporada , desta vez com dicas para uma negociação segura. Anúncios atrativos, preços muito abaixo dos praticados no mercado e solicitações de pagamento antecipado podem esconder fraudes e transformar o período de descanso em prejuízo financeiro. O alerta é do Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro).

Segundo João Eduardo Corrêa, presidente do conselho, um dos primeiros passos é verificar se o profissional responsável pela intermediação tem registro ativo no Creci-RJ. Ele lembra que a atividade é regulamentada por lei federal, e somente profissionais devidamente inscritos no conselho podem exercer legalmente a profissão. A consulta ao registro pode ser realizada gratuitamente no site oficial do Creci-RJ. "O consumidor não deve se deixar levar apenas por fotografias bonitas, preços atrativos ou pela urgência apresentada por quem anuncia", orienta Corrêa.

Confira as dicas:

1 - Consulte se o corretor tem inscrição ativa no Creci-RJ.

2 - Ofertas muito abaixo do valor de mercado podem esconder fraudes.

3 - Solicite visita presencial ou chamada de vídeo e confira se as imagens correspondem ao local anunciado.

4 - Procure o endereço e as fotografias em outros sites e plataformas para identificar possíveis anúncios duplicados ou fraudulentos.

5 - Evite transferências para contas de terceiros sem vínculo comprovado com a negociação.

6 - Formalize as condições da locação, com datas, valores, responsabilidades e regras de utilização.

7 - Mantenha registros de conversas, anúncios, contratos e pagamentos.

8 - Desconfie de quem exige pagamentos imediatos para garantir uma reserva sem permitir a conferência das informações.

9 – Em casos de irregularidades, a denúncia pode ser feita por meio do (21) 99800-4882.

