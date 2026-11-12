Formalize as condições da locação por temporada com datas, valores, responsabilidades e regras de utilização Magnific
Creci-RJ orienta sobre cuidados na locação por temporada
Consumidor deve desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado
Creci-RJ orienta sobre cuidados na locação por temporada
Consumidor deve desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado
Reservas para aluguel de curta temporada crescem 98% no Rio
Turistas de fora do país respondem por 63,5% das diárias reservadas
Consórcio imobiliário cresce até 37,1% no país
Modalidade soma R$ 275 bilhões em créditos comercializados entre janeiro e setembro, afirma Abac
Condomínio mais salgado em Botafogo e no Centro
Ipanema, Barra da Tijuca e Vila Isabel também registraram alta, aponta pesquisa
Curso gratuito de instalador hidráulico para moradores da Maré
Entrevistas acontecerão nos dias 10 e 11 de novembro, das 13h às 16h
Inadimplência no aluguel residencial cai no estado do Rio
Taxa foi de 4,4% em outubro, a menor entre os estados monitorados pelo Índice de Inadimplência de Aluguéis
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