Empreendimento na Zona Norte é um dos participantes de campanha "Black November" - Divulgação

Empreendimento na Zona Norte é um dos participantes de campanha "Black November"Divulgação

Publicado 13/11/2026 20:29

O mercado imobiliário do estado do Rio está no clima de “Black November” com campanhas que incluem descontos, entrada zero ou parcelada e financiamento direto com as empresas. A Cury Construtora, por exemplo, realizará eventos nos dias 14 e 21, em estandes da cidade do Rio e de Niterói, com 38 empreendimentos e abatimentos que podem chegar a R$ 80 mil em unidades de um a três quartos. Na Zona Norte, o Nova Leopoldina Ramos tem imóveis a partir de R$ 230 mil. As plantas variam de 30,55 a 38,85 metros quadrados, com opções de um e dois quartos, todas com varanda.



“A expectativa para a Virada Cury é de forte otimismo. É uma bela oportunidade para adquirir imóvel para morar, investir ou alugar”, comenta Leonardo Mesquita, co-presidente executivo da Cury e presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário).

Residencial no Camorim tem imóveis de um quarto a partir de R$ 229 mil Divulgação



Já Vitale Empreendimentos está com ação que vai até o final do mês em três residenciais localizados nas zonas Oeste e Sudoeste do Rio: Árbore (Camorim), Walk (Pechincha) e Tide (Recreio dos Bandeirantes). No primeiro e no segundo, é possível encontrar apartamentos de um quarto com preços a partir de R$ 229 mil. Já no terceiro, este perfil de unidade está sendo comercializada com valor inicial de R$ 290 mil. A campanha conta ainda com entrada parcelada e possibilidade de negociação direta com a empresa.



“São oportunidades em diferentes faixas de preço e configurações para atender tanto quem busca o primeiro imóvel quanto quem deseja conquistar um apartamento maior. A entrada parcelada é um grande atrativo, pois permite organizar o pagamento em um fluxo mais confortável para o cliente”, afirma Eduardo Paiva, CEO da Vitale. Já Vitale Empreendimentos está com ação que vai até o final do mês em três residenciais localizados nas zonas Oeste e Sudoeste do Rio: Árbore (Camorim), Walk (Pechincha) e Tide (Recreio dos Bandeirantes). No primeiro e no segundo, é possível encontrar apartamentos de um quarto com preços a partir de R$ 229 mil. Já no terceiro, este perfil de unidade está sendo comercializada com valor inicial de R$ 290 mil. A campanha conta ainda com entrada parcelada e possibilidade de negociação direta com a empresa.“São oportunidades em diferentes faixas de preço e configurações para atender tanto quem busca o primeiro imóvel quanto quem deseja conquistar um apartamento maior. A entrada parcelada é um grande atrativo, pois permite organizar o pagamento em um fluxo mais confortável para o cliente”, afirma Eduardo Paiva, CEO da Vitale.

Condomínio de lotes em Cachoeiras de Macacu está com três modalidades de negociação até o final de novembro Divulgação



E fora da capital, o Reserva dos Ipês, condomínio de lotes da Abovyan Participações em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, oferece três modalidades de negociação, não cumulativas, que contemplam desde desconto para pagamento à vista até opções com entrada reduzida ou zero. Os terrenos têm preços a partir de R$ 127 mil.



No caso de pagamento à vista, os compradores terão 12% de desconto. Também é possível optar pela tabela com entrada de 7% e parcelamento em até 60 vezes diretamente com a empresa, ou entrada zero e financiamento em até 180 meses. “A possibilidade sem sinal, por exemplo, amplia as oportunidades para quem deseja adquirir um terreno sem precisar desembolsar a entrada”, observa Ivair Barroso, diretor da Abovyan.



A coluna lembra que, antes de fechar negócio, é importante pesquisar bem as ofertas. Não considere apenas o preço de entrada ou o valor da parcela. Coloque na ponta do lápis o custo total da aquisição, incluindo juros do financiamento, taxas, ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), escritura, registro e eventuais despesas de condomínio.

E fora da capital, o Reserva dos Ipês, condomínio de lotes da Abovyan Participações em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, oferece três modalidades de negociação, não cumulativas, que contemplam desde desconto para pagamento à vista até opções com entrada reduzida ou zero. Os terrenos têm preços a partir de R$ 127 mil.No caso de pagamento à vista, os compradores terão 12% de desconto. Também é possível optar pela tabela com entrada de 7% e parcelamento em até 60 vezes diretamente com a empresa, ou entrada zero e financiamento em até 180 meses. “A possibilidade sem sinal, por exemplo, amplia as oportunidades para quem deseja adquirir um terreno sem precisar desembolsar a entrada”, observa Ivair Barroso, diretor da Abovyan.A coluna lembra que, antes de fechar negócio, é importante pesquisar bem as ofertas. Não considere apenas o preço de entrada ou o valor da parcela. Coloque na ponta do lápis o custo total da aquisição, incluindo juros do financiamento, taxas, ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), escritura, registro e eventuais despesas de condomínio.