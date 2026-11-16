Estúdio da universitária é um dos projetos que estarão disponíveis em mostra de decoração - Divulgação

Estúdio da universitária é um dos projetos que estarão disponíveis em mostra de decoraçãoDivulgação

Publicado 16/11/2026 17:33

O “chique que cabe no bolso” com projetos que equilibram beleza, funcionalidade e escolhas duradouras. Este é o conceito da mostra Morar Mais, de arquitetura e decoração, que começará nesta terça-feira, dia 17, no CasaShopping, na Barra da Tijuca. O evento vai até 17 janeiro de 2027, conectando público, profissionais, marcas e fornecedores. O objetivo é explorar o luxo consciente sem abrir mão da personalidade, do bem-estar, da sustentabilidade e do conforto. A iniciativa terá ainda uma galeria de arte com obras selecionadas. Os ingressos custam a partir de R$ 48 em https://encurtador.com.br/RDNy

Soluções para o público de alto padrão

Showroom na Barra apresentará a arquitetos soluções para o público de alto padrão Divulgação

A Ferrara Mobili, fornecedora de interiores planejados, promoverá também nesta terça um encontro para 20 arquitetos de alto padrão, em seu showroom no CasaShopping. O encontro terá apresentação da adega do espaço, assinada por Dionísio Chaves, além da Coral Home, empresa especializada na construção de lagos em residenciais de alto luxo. “A proposta é criar uma aproximação com profissionais que atuam nesse segmento, apresentando soluções que dialogam com um público cada vez mais atento à exclusividade, à qualidade e aos detalhes”, explica João Bielinski, CEO da Ferrara.

Um imóvel para cada fase da vida

Um imóvel pode ter funções diferentes para cada fase da vida: começo para uns, patrimônio, segurança ou permanência para outros. Entre a Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), por exemplo, 83% veem a moradia atual como temporária, enquanto esse percentual cai para 41% entre os Baby Boomers (1946 e 1964).



Os mais jovens tendem a priorizar mobilidade, preço e flexibilidade; já públicos mais maduros valorizam outros atributos, como segurança, estabilidade, praticidade e preservação patrimonial. Os dados são da Brain Inteligência Estratégica.

