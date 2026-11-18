Especialista explicará os aspectos jurídicos do fim da escala 6x1 e os reflexos na organização das equipes e nos custos dos condomínios - IA

Especialista explicará os aspectos jurídicos do fim da escala 6x1 e os reflexos na organização das equipes e nos custos dos condomíniosIA

Publicado 18/11/2026 09:04 | Atualizado 18/11/2026 09:33





"Essa é uma discussão que merece a atenção para além do setor condominial, mas com grande impacto neste, pois o início da mudança na escala de trabalho já começará a partir do próximo mês. O nosso objetivo com essa live é oferecer informação qualificada aos síndicos e gestores, ajudando-os a compreender o cenário, esclarecer dúvidas e se preparar para essa nova rotina, sempre com segurança jurídica e planejamento", explica Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional.



Ele lembra que a empresa criou uma calculadora gratuita que permite simular cenários e embasar decisões com a adoção da escala 5x2 nos edifícios. A ferramenta está disponível em Os impactos com o fim da escala de trabalho 6x1 nos condomínios têm deixado síndicos e administradoras com muitas dúvidas. Para orientar os gestores, a Administradora Nacional fará uma live nesta quarta-feira, dia 18, às 18h, com a participação da advogada Juliana Bracks, sócia do escritório Bracks Advogados Associados. A especialista abordará os aspectos jurídicos da mudança e os reflexos na organização das equipes, nos custos e na rotina condominial. A transmissão será em https://admnacional.ltda/live."Essa é uma discussão que merece a atenção para além do setor condominial, mas com grande impacto neste, pois o início da mudança na escala de trabalho já começará a partir do próximo mês. O nosso objetivo com essa live é oferecer informação qualificada aos síndicos e gestores, ajudando-os a compreender o cenário, esclarecer dúvidas e se preparar para essa nova rotina, sempre com segurança jurídica e planejamento", explica Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional.Ele lembra que a empresa criou uma calculadora gratuita que permite simular cenários e embasar decisões com a adoção da escala 5x2 nos edifícios. A ferramenta está disponível em https://gestao.admnacional.ltda/calculadora6x1

Aplicativo para controle de acesso em condomínios

A gestão de imóveis para locação por temporada tem um desafio: os dados sobre quem circula pelos condomínios precisam estar organizados e acessíveis aos responsáveis pelo controle de acesso. Pensando nisso, a imobiliária Casap lançou um aplicativo para síndicos e porteiros. A ferramenta centraliza informações, em conformidade com LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), sobre chegadas e saídas, dados dos hóspedes e identificação de profissionais autorizados. "Na locação por temporada, a experiência do hóspede começa antes mesmo da chegada ao imóvel, mas precisa considerar também a dinâmica do condomínio. Acreditamos que a tecnologia seja uma aliada importante para conciliar hospitalidade e segurança no dia a dia", comenta Patrick Dinis, sócio da empresa.

