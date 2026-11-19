A redução da jornada de trabalho, sem medidas que compensem o impacto financeiro para as empresas, representa mais um custo para a construção civil, afirma especialista - IA

A redução da jornada de trabalho, sem medidas que compensem o impacto financeiro para as empresas, representa mais um custo para a construção civil, afirma especialistaIA

Publicado 19/11/2026 21:07 | Atualizado 19/11/2026 21:07

A coluna ouviu especialistas para saber o que eles pensam sobre o fim da escala 6x1 . Com a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas dos trabalhadores da construção civil, sem corte salarial, um dos impactos está no valor do imóvel, que pode ficar 5,5% mais caro e deixar até 2,5 milhões de famílias sem acesso à casa própria. O cenário foi apontado em estudo da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), elaborado em parceria com a consultoria Ecconit.

O levantamento afirma que essa consequência está relacionada ao peso da mão de obra no setor e à necessidade de reorganizar as equipes para manter o ritmo das obras diante de uma eventual redução da jornada. Como os empreendimentos imobiliários envolvem ciclos longos de produção, mudanças nos custos podem repercutir no planejamento das incorporadoras, nos preços de lançamento e nas condições oferecidas aos compradores.

Confira a opinião dos entrevistados:

“A indústria da construção civil já enfrenta um cenário extremamente desafiador, com juros elevados, crédito caro, aumento dos custos de produção e falta de incentivos ao setor. A redução da jornada de trabalho, sem medidas que compensem o impacto financeiro para as empresas, representa mais um custo para uma atividade que é uma das maiores geradoras de emprego e renda do país. Não somos contra avanços nas relações de trabalho, mas é preciso responsabilidade e diálogo. Uma mudança dessa magnitude não pode ignorar a realidade econômica das empresas, sob o risco de comprometer investimentos, encarecer ainda mais os imóveis e reduzir a geração de empregos”, Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro).

“Um ponto importante que precisamos destacar é que o fim da escala 6x1 não atinge diretamente os corretores de imóveis que atuam como profissionais liberais e autônomos, pois possuem uma dinâmica própria de trabalho. Entretanto, poderá impactar os funcionários contratados pelas imobiliárias, administradoras de imóveis e condomínios. No mercado imobiliário, temos uma particularidade: muitos clientes só conseguem visitar imóveis nos finais de semana. Por isso, uma eventual mudança exigirá uma reorganização das equipes e dos horários de atendimento”, João Eduardo Corrêa, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis).

“O preço de um imóvel depende de diferentes fatores, como o custo do terreno, os materiais, a mão de obra e as condições de mercado. Se a mudança na jornada elevar os custos da construção sem ganhos de produtividade que compensem essa diferença, parte dessa pressão poderá chegar ao preço final. Isso é especialmente relevante para quem está planejando comprar o primeiro imóvel e já precisa equilibrar o valor da entrada com as parcelas do financiamento", Paulo Dornelle, fundador da Okre Imóveis.

"O mercado imobiliário já enfrenta um desafio, que é conciliar o preço dos imóveis com a capacidade de compra das famílias. Quando você aumenta o custo de produção, esse custo vai acabar sendo repassado ao comprador. É claro que as empresas podem buscar ganhos de produtividade, reorganizar equipes e absorver parte desse impacto. Mas nem todo aumento de custo pode ser compensado apenas com eficiência, principalmente em um setor que depende de mão de obra presencial. Uma mudança dessa dimensão precisa vir acompanhada de uma discussão sobre produtividade, qualificação profissional e medidas para evitar que o custo adicional recaia sobre o consumidor", Ramiro Delgado, CEO do Trade Imobiliário.

"Entendo que precisamos separar os impactos no mercado imobiliário primário e na construção civil e no secundário, porque são realidades totalmente diferentes. No mercado primário, diretamente ligado à construção civil, existe uma preocupação com o aumento dos custos de produção. No secundário, de imóveis usados, a situação é diferente. O impacto não está diretamente no custo de produção, mas na capacidade financeira das famílias. Comprar um imóvel exige renda, estabilidade e confiança. Estamos falando de pessoas que, muitas vezes, assumem financiamentos de 20 ou 30 anos e uma transação que será a primeira e a última. Qualquer mudança que afete o emprego ou a renda interfere diretamente nessa decisão. No fim, o mercado imobiliário não depende apenas de quanto custa construir ou de quantos imóveis estão disponíveis. Depende, principalmente, de quantas famílias têm condições de comprar", Marlon Reis, fundador da MaisVeloz Imobiliária.

“Existe uma preocupação no mercado porque as construtoras terão um aumento de quatro horas semanais, que é a jornada de sábado, e isso vai aumentar os custos para o setor, impactando no preço final do imóvel. Por outro lado, existe uma corrente dizendo que esse dia remunerado com horas a menos pode proporcionar uma produtividade do funcionário, já que ele estaria mais descansado. E com relação aos condomínios, a previsão é que haja um aumento de 20% da cota condominial por conta da dispensa do funcionário ou da contratação de uma pessoa para cobrir esta escala”, Gilberto Braga, economista.

