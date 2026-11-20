Entre os destinos escolhidos pelos brasileiros, a Região Metropolitana de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach concentraram 51% das compras de imóveis - Magnific

Entre os destinos escolhidos pelos brasileiros, a Região Metropolitana de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach concentraram 51% das compras de imóveisMagnific

Publicado 20/11/2026 13:51 | Atualizado 20/11/2026 13:51

Os brasileiros estão entre os principais compradores estrangeiros de imóveis na Flórida (EUA). Para se ter ideia, eles investiram cerca de US$ 678 milhões (quase R$ 4 bilhões) no mercado residencial do estado entre agosto de 2025 e julho de 2026. Esse montante representa, aproximadamente, 800 unidades adquiridas no período. Os dados são de estudo da Florida Realtors, associação comercial e profissional do setor imobiliário local. Além disso, o financiamento tem papel de destaque, respondendo por 55% das operações, enquanto 42% pagaram a unidade à vista.

No ranking, o Brasil respondeu por 6% das compras internacionais, empatado com a Colômbia no segundo lugar e atrás do Canadá, que liderou com 24%. E com relação ao valor movimentado, os brasileiros ficaram em quarto lugar.

“Brasileiros residentes no Brasil: esse público normalmente utiliza programas específicos para estrangeiros, conhecidos como Foreign National Loans”, explica Júlio Silva, especialista em financiamento imobiliário. Essas linhas, afirma ele, são oferecidas por instituições privadas e investidores, com regras próprias de aprovação, entrada e taxas de juros. “Já para brasileiros residentes no exterior, financiamentos para estrangeiros frequentemente exigem entradas próximas de 25% a 30%, podendo variar conforme o banco, o imóvel e o programa”, afirma Silva.

Segundo o especialista, entre os destinos escolhidos pelos brasileiros, a Região Metropolitana de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach concentraram 51% das compras. Em seguida apareceram Orlando, Kissimmee e Sanford, com 29%.

Sobre a finalidade da compra, 29% dos brasileiros pretendem utilizar o imóvel como residência principal. E para outros compradores, a aquisição pode fazer parte de uma estratégia de diversificação patrimonial, com exposição ao mercado e à moeda americanos. O especialista ressalta que, essa escolha, no entanto, envolve riscos, custos e variações de câmbio e não garante valorização ou renda.

“A possibilidade de financiar permite ao comprador avaliar uma forma de adquirir o imóvel sem necessariamente desembolsar todo o valor à vista. Isso não significa, porém, aprovação automática ou condições iguais para todos. Renda, documentação, patrimônio e demais critérios da instituição financeira fazem parte da análise, além dos custos envolvidos na operação”, observa Silva.

Para o comprador brasileiro, seja residente nos Estados Unidos ou investidor internacional, a recomendação do executivo é analisar individualmente as opções disponíveis, considerando entrada, juros, custos de fechamento e condições de elegibilidade.

