Preço do aluguel residencial em um patamar mais baixo indica uma estabilização no mercado, com ajustes mais moderados - Magnific

Preço do aluguel residencial em um patamar mais baixo indica uma estabilização no mercado, com ajustes mais moderadosMagnific

Publicado 23/11/2026 19:20 | Atualizado 23/11/2026 19:20

A desaceleração no preço dos aluguéis residenciais permanece no país. O percentual foi de 0,49%, em outubro, confirmando a trajetória de queda observada desde abril: 1,04%, maio, 0,85%, junho, 0,81%, julho, 0,70%, agosto, 0,55%, e setembro, 0,52%. Mariangela Silva, economista do Grupo OLX, explica que o cenário não indica que os preços vão parar de subir. “Esse movimento em um patamar mais baixo indica uma estabilização no mercado, com ajustes mais moderados, refletindo a capacidade de pagamento das famílias e as condições de oferta e demanda em cada cidade”, comenta a especialista.

Segundo ela, quando avaliadas as 36 cidades monitoradas em outubro, 28 apresentaram alta de preços, incluindo 17 das 22 capitais. Nos últimos 12 meses, os aluguéis acumulam valorização média de 9,01%, quase o dobro da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 4,63%, e acima do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), 5,24%, com alta nominal em todas as 22 capitais. “Essa sustentação acima da inflação é impulsionada por dois vetores macroeconômicos principais. De um lado, o mercado de trabalho resiliente preserva a geração de renda e permite que parte dos locatários absorva os reajustes. De outro, o cenário de juros elevados e crédito imobiliário mais restritivo faz com que muitas famílias adiem a compra da casa própria e permaneçam no aluguel, mantendo a demanda por locação aquecida frente à oferta disponível”, observa Mariangela.

Sobre a aceleração do IGP-M, ela lembra que ele não é o único índice que pode ser usado para reajustar o aluguel. “Em especial depois da pandemia, quando houve um descolamento grande entre o IGP-M e o IPCA, muitos contratos de locação passaram a ser atualizados usando o IPCA. Isso significa que nem sempre o IGP-M vai ter impacto na elevação dos aluguéis. Sendo assim, é fundamental que o locatário saiba qual é o índice inflacionário previsto em contrato. Além disso, é importante deixar claro que o indicador de aumento só é aplicado uma vez a cada 12 meses, na data de aniversário do contrato. Ou seja, o IGP-M não impacta diretamente novos contratos, apenas aqueles que estão vigentes e cuja correção é realizada considerando esse índice”, orienta a economista.

Já para quem tem contrato vigente e corrigido pelo IGP-M, a alta deste índice vai acarretar uma elevação superior ao pago no ano anterior. “Vale destacar, porém, que os reajustes de aniversário dos contratos de locação não refletem no Índice FipeZAP. O índice acompanha os preços de anúncios para novos aluguéis de acordo com a oferta disponível em cada praça e apresentou uma variação positiva de 9,01% em 12 meses, acima do medido pelo IGP-M no mesmo período (5,24%)”, complementa Mariangela.

