Consultas médicas para funcionários das empresas associadas estão entre os serviços mais procurados no Seconci-Rio - IA

Consultas médicas para funcionários das empresas associadas estão entre os serviços mais procurados no Seconci-RioIA

Publicado 24/11/2026 13:03

Mais de 6 milhões de atendimentos realizados na área assistencial, entre exames e consultas médicas e odontológicas para os trabalhadores da construção civil. Esse é o balanço do Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro), que completa 38 anos hoje. Aluísio Mendes Filho, presidente da instituição, conta que as consultas médicas para os funcionários das empresas associadas estão entre as modalidades mais procuradas, refletindo a demanda por acesso à saúde.



Já na capacitação profissional, ele cita o curso de NR-35 (Trabalho em Altura), voltado à prevenção de acidentes em uma das atividades que exigem maior atenção no setor. "Somente este ano, mais de mil trabalhadores foram formados nos nossos cursos, considerando todas as modalidades oferecidas", afirma Mendes Filho.



Segundo ele, a diversificação da assistência também marcou a trajetória do Seconci-Rio. Especialidades como ginecologia, psicologia e nutrição passaram a integrar a grade de atendimento, somando-se às demais modalidades e às iniciativas de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Outro avanço foi a ampliação das ações itinerantes, com as vans odontológica e oftalmológica.



Além disso, Mendes Filho destaca a retomada das atividades da unidade de Niterói, agora na Rua Geraldo Martins, 166. Nesta primeira etapa, o espaço oferece exames clínicos e complementares de saúde ocupacional, além de consultas em clínica médica, urologia e cardiologia. "Este ano, a nossa atuação também ganhou um novo cenário com a estreia no Rock in Rio", complementa o presidente. De acordo com ele, durante o festival, mais de 1.300 profissionais foram assistidos, em uma operação que mobilizou mais de 20 integrantes da equipe e somou 700 horas de trabalho. A ação incluiu a emissão de mais de 70 documentos técnicos, a elaboração de programas e laudos, a assessoria de campo e documental, os treinamentos normativos e os exames ocupacionais.

Minha Casa, Minha Vida bate recorde

O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) registrou participação recorde de 58,6% nos lançamentos do terceiro trimestre. Foram 70.129 unidades lançadas entre julho e setembro, avanço de 28,2% ante o mesmo período de 2025. E nas vendas, o programa respondeu por 52% do mercado, com 56.812 imóveis comercializados, crescimento de 21,6%.



No recorte que considera todos os segmentos residenciais, o resultado foi de 119.774 lançamentos no terceiro trimestre, alta de 4,5% em relação aos três meses anteriores e de 1% na comparação com o mesmo intervalo de 2025. As vendas totalizaram 108.464 unidades, queda de 4,7%. Os dados fazem parte dos Indicadores Imobiliários Nacionais da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), elaborados pela Brain Inteligência Estratégica.

