Em bairros de alta procura, como Copacabana, imóveis dentro do preço de mercado podem ser alugados em quatro ou cinco dias, dependendo da plataforma - Magnific

Em bairros de alta procura, como Copacabana, imóveis dentro do preço de mercado podem ser alugados em quatro ou cinco dias, dependendo da plataformaMagnific

Publicado 25/11/2026 20:50 | Atualizado 25/11/2026 20:50

Na corrida por imóvel para alugar , dependendo da plataforma onde a unidade está anunciada, o tempo para o negócio se concretizar entre o proprietário e o inquilino pode cair de 21 para sete dias. É o que aponta pesquisa do Núcleo de Estudos em Real Estate (NERE), do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), feita para o QuintoAndar.

A velocidade de locação no Rio é 3,3 vezes maior que a de unidades com características semelhantes anunciadas fora desta plataforma, afirma o levantamento. O índice está acima dos identificados em Belo Horizonte (MG), 2,6 vezes, e em São Paulo, 2,4 vezes. Ou seja, o imóvel passa um terço do tempo no mercado.

Camila Cardoso, VP de Operações da empresa, afirma que, para quem depende da renda do aluguel, significa começar a receber muito tempo antes. “O resultado vem de um processo 100% digital e de uma jornada sem burocracia”, conta. Segundo ela, entre os bairros com mais anúncios na amostra, a plataforma é mais rápida na Barra da Tijuca, em Copacabana, no Recreio dos Bandeirantes e na Tijuca.

A pesquisa comparou imóveis equivalentes em área, quartos, banheiros, vagas, faixa de preço e perfil do entorno (renda, densidade e infraestrutura do bairro) para que o fator decisivo fosse o canal de anúncio. O tempo até a negociação foi então estimado com modelos de análise de sobrevivência.

“Como comparamos imóveis de perfil equivalente, a diferença não se explica por localização ou pelo tipo de imóvel, e sim pelo canal de intermediação. Tudo indica que pesam a digitalização dos processos, a padronização dos contratos, a maior exposição dos anúncios e a redução dos custos de transação”, analisa Renan Almeida, coordenador do NERE e um dos autores do estudo.

Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional, complementa que, na Zona Sul do Rio, especialmente em bairros de alta procura, como Copacabana, imóveis dentro do preço de mercado podem ser alugados em apenas quatro ou cinco dias. Outro fator que influencia diretamente esse prazo é a visibilidade do anúncio. “Algumas plataformas oferecem diferentes modalidades de exposição, como ‘destaque’ e ‘superdestaque’, que posicionam a unidade entre as primeiras ofertas nas buscas. Já os anúncios básicos podem ficar no fim da primeira página ou até na segunda, reduzindo as chances de atrair interessados. Além disso, os alertas automáticos enviados aos usuários quando um novo imóvel entra no portal e atende aos critérios de busca também contribuem para agilizar a locação. Esse recurso é especialmente relevante em regiões de alta demanda, onde as pessoas querem ser avisadas assim que surge uma oportunidade compatível com o que elas procuram”, ressalta Tulli.

Marco Freitas, diretor de Condomínio e Locação da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), vai além.

“Hoje o aluguel é decidido em poucos dias e quem aluga rápido é quem cuida de cinco pontos essenciais: conservação, preço certo, bons anúncios, canais certos e rapidez na formalização do contrato. Cada mês de imóvel vazio é renda que não volta”, observa Freitas. Confira os detalhes dos cinco fatores:

1 - Estado de conservação. O inquilino compara pela foto e decide na visita. Pintura, hidráulica, elétrica e esquadrias em ordem evitam pedido de desconto e desistência ou negociações mais demoradas. Pequenos reparos antes de anunciar custam menos que um mês parado. Imóvel malcuidado não fica só mais tempo vazio. Ele também aluga por menos.

2 - Precificação adequada e margem de negociação. O valor deve partir de comparação com imóveis parecidos na mesma região alugados (metragem, vaga, andar, condomínio), e não do que o proprietário acha que vale. Combinar antes quanto se aceita negociar permite fechar na hora, sem perder o candidato enquanto se consulta o dono. Preço acima do mercado não aumenta a renda, só aumenta o tempo vazio. E quem precisa consultar o dono para cada contraproposta pode perder um bom inquilino para o vizinho.

3 - Bons materiais de divulgação. Fotos profissionais com boa luz, vídeo ou tour virtual, planta e uma descrição honesta com valores totais (aluguel, condomínio e IPTU). Bom material atrai mais contatos e, principalmente, contatos mais qualificados: menos visitas perdidas. O anúncio é a primeira visita. Se a foto não convence, o cliente nem liga.

4 - Canais de divulgação conforme o tipo e a região do imóvel. Os tipos de unidades e as localizações são fatores que podem interferir e atrair públicos diferentes: grandes portais, redes sociais com anúncios direcionados, placa, base de clientes da administradora, contato com empresas. Junto com o canal certo vêm as demandas ds pretendentes.

5 - Rapidez na análise e na contratação da garantia. Hoje é necessário ter um atendimento, com análise digital célere. As operações precisam estar cada vez mais preparadas para o fechamento e evitar que o candidato desista ou escolha outra unidade. Muitas locações se perdem depois do “sim”. O interessado gostou, mas a burocracia demorou e ele fechou outro imóvel.

