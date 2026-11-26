Condomínio em Duque de Caxias tem projeto tecnológico inspirado nos condomínios da Barra - Divulgação

Condomínio em Duque de Caxias tem projeto tecnológico inspirado nos condomínios da BarraDivulgação

Publicado 26/11/2026 08:32

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, receberá no início de 2027 um condomínio pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com pegada tecnológica que inclui drones autônomos, interligados a uma central de monitoramento com acesso à equipe interna e à polícia local, 800 câmeras, controle de acesso facial, além de cinema com painel de LED de 140 polegadas. A empreitada é da Riviera Construções.



Jamille Dias, diretora da Blue, agência da construtora, conta que o projeto é inspirado nos grandes condomínios da Barra da Tijuca. Serão 1.248 apartamentos de dois quartos com varanda e R$ 350 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas).



Outro recurso, segundo ela, será o monitoramento do nível das caixas-d'água, que permitirá acompanhar o consumo e evitar desperdícios. O projeto prevê também eletroposto inteligente para veículos elétricos. “Toda a infraestrutura de tecnologia será entregue instalada e em funcionamento. Estamos trazendo para o segmento econômico soluções que fazem diferença no dia a dia dos moradores”, afirma Jamille. De acordo com a diretora, a área de lazer terá ambientes inéditos no MCMV como quadra de beach tennis/futevôlei.



A construtora já investe na região com o bairro planejado Central Park Riviera, que conta, até o momento, com três condomínios, totalizando 1.440 unidades. Atualmente, o complexo tem mais de quatro mil moradores.



Showroom receberá preview de coleção de objetos decorativos Divulgação

Preview de coleção de objetos decorativos



A Ferrara Mobili recebe nesta quinta-feira em seu showroom no CasaShopping, Barra da Tijuca, o preview de lançamento dos Objetos AB, coleção de peças decorativas de alto luxo assinada por Antônio Bernardo, reconhecido por seu trabalho autoral e pela criação de peças que exploram formas, materiais e volumes. O evento terá ainda exposição de joias do designer, além de um talk entre Antônio Bernardo e Fernando Mendes, sob mediação de Celina Mello Franco, do Conexão Decor. “A apresentação da nova coleção de objetos decorativos, acompanhada da exposição de joias, proporciona ao público uma experiência especial, permitindo conhecer de perto o trabalho de um dos grandes nomes do design brasileiro”, comenta João Bielinski, CEO da empresa.