A aplicação da tinta não é tudo. É preciso fazer uma boa preparação da superfície e utilizar os produtos adequados em cada etapa - AI

A aplicação da tinta não é tudo. É preciso fazer uma boa preparação da superfície e utilizar os produtos adequados em cada etapaAI

Publicado 27/11/2026 18:32 | Atualizado 27/11/2026 18:33

Se o fim de ano para você significa repaginar a casa, a pintura das paredes deve estar entre as prioridades. O serviço, que parece simples, exige planejamento, avaliação das superfícies e conhecimento técnico para alcançar um acabamento adequado. Segundo o pintor Fernando Silva, esse é um cuidado que deve ocorrer antes mesmo do início da reforma. “A recomendação é buscar referências sobre o profissional e formalizar um contrato por escrito, detalhando os serviços que serão executados, os materiais utilizados e as condições de entrega. A medida ajuda a estabelecer responsabilidades e oferece mais segurança para ambas as partes”, explica Silva.

Outro ponto importante que ele destaca é a avaliação das condições das paredes. Problemas como umidade, mofo, fissuras e irregularidades precisam ser identificados antes da aplicação dos produtos, já que podem comprometer o resultado. A escolha da tinta também deve considerar as características de cada ambiente, especialmente as diferenças entre áreas internas e externas, que estão sujeitas a condições distintas de exposição.

"A aplicação da tinta não é tudo. É preciso fazer uma boa preparação da superfície, utilizar os produtos adequados em cada etapa e respeitar os procedimentos necessários para garantir um acabamento de qualidade", complementa o pintor. Confira mais orientações:

- Antes da aplicação dos produtos, pisos, portas, janelas e móveis devem ser devidamente cobertos para evitar manchas e danos.

- Em seguida, é necessário realizar a preparação das superfícies, que pode incluir limpeza, correção de imperfeições, aplicação de fundos preparadores, massas e lixamento, conforme as condições identificadas.

- É importante utilizar equipamentos adequados, como lixadeiras com sistemas de controle de poeira, além dos equipamentos de proteção individual (EPIs). Esses cuidados contribuem para a segurança durante a execução e ajudam a reduzir os impactos da reforma na rotina dos moradores.

- A qualidade dos materiais utilizados influencia diretamente a resistência e a durabilidade da pintura. Observe as especificações técnicas dos fabricantes, a indicação de uso de cada produto e a compatibilidade entre os materiais empregados nas diferentes etapas.

- O PSQ (Programa Setorial da Qualidade) de Tintas Imobiliárias, desenvolvido no âmbito do PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), é uma das referências para a avaliação da conformidade de produtos do setor.

