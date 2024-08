Washington Luiz Cardoso Siqueira (PT) - Reprodução

Washington Luiz Cardoso Siqueira (PT) Reprodução

Publicado 20/08/2024 17:56 | Atualizado 20/08/2024 17:58

Maricá - A 55ª Promotoria Eleitoral pediu a impugnação do registro de candidatura de Washington Luiz Cardoso Siqueira, conhecido como Washington Quaquá, do Partido dos Trabalhadores (PT), ao cargo de prefeito de Maricá e de Adelso Pereira, do Avante, ao cargo de vereador nas eleições de 2024. A informação foi divulgada pelo próprio Ministério Público Eleitoral.

Adelso Pereira (Avante) Reprodução

As Ações de Impugnação e Registro de Candidatura (AICRs) foram ajuizadas após o Robô de Registro de Candidaturas ter detectado que os candidatos possuem condenações e estão inelegíveis por oito anos – a contar da data da decisão proferida. Eles tiveram suas contas rejeitadas pelo TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).



Segundo a ação do MPE (Ministério Público Eleitoral), Quaquá, que atualmente exerce o cargo de deputado federal, teve rejeição pelo TCE-RJ das contas relativas ao período em que exerceu o cargo de prefeito do município de Maricá.



O tribunal constatou irregularidades nas contas do ex-prefeito, com imputação de débito, por ato que causou prejuízo ao erário. Neste caso, com dolo, pois, alertado pelo órgão sobre a irregularidade, o réu seguiu fazendo uso das verbas de forma indevida. O acórdão foi publicado em setembro de 2021.



O MPE também aponta que Adelso Pereira causou dano ao erário e enriquecimento ilícito, constituindo, assim, ato doloso de improbidade administrativa. Ele chegou a solicitar parcelamento do débito junto Tribunal de Contas, mas não cumpriu o acordo, o que levou a Corte a julgar irregulares suas contas, conforme acórdão proferido em junho de 2020.