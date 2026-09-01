Daniela e Léo SantanaAscom
Daniela contou que o show de Léo Santana, na noite de sábado (29), superou o que havia sido considerado o melhor dia da edição passada, com a apresentação de Ferrugem. O balanço oficial do público ainda não havia sido fechado, porque a Defesa Civil precisava repassar os números à administração.
Na avaliação da prefeita, o impacto foi além da bilheteria — já que a entrada era gratuita. A estimativa é de R$ 4,5 milhões em giro econômico, impulsionado pelo aumento no número de barracas e pela movimentação na rede de hospedagem. Segundo Daniela, pousadas e imóveis de Airbnb ficaram lotados.
A prefeita atribuiu parte do resultado à estratégia de divulgação. A ExpoAgro ficou sendo anunciada durante uma semana na Ponte Rio-Niterói, ampliando a visibilidade do evento. E, pelo relato de Daniela, funcionou: além do público atraído pelos shows, houve caravanas e fãs de Léo Santana.
Outro ponto destacado foi a segurança. Daniela classificou a edição como “sucesso absoluto”, ressaltando que não houve problemas relevantes com brigas ou violência.
DE OLHO EM 2027
O sucesso da ExpoAgro também abriu espaço para Daniela falar do calendário de eventos do próximo ano. Segundo a prefeita, a intenção é reorganizar as datas para evitar que grandes atrações se concentrem no mesmo período.
A Feira Literária deverá voltar para maio, enquanto o Wine & Jazz permanecerá em um período mais frio, em julho. Já a ExpoAgro deve continuar no fim de agosto ou início de setembro.
A escolha da data também tem um motivo estratégico: favorecer a exposição de animais. Daniela destacou a participação de cavalos e do gado Tabapuã, criado em fazendas de Araruama, e explicou que o período permite maior participação dos criadores.
Depois de quatro dias de parque cheio, portanto, a ExpoAgro terminou com dois ingredientes que qualquer gestor gosta de contabilizar: público e dinheiro circulando. Agora, Daniela já olha para a próxima edição — com a missão de transformar o sucesso deste ano em tradição.
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