Daniela e Léo Santana - Ascom

Daniela e Léo SantanaAscom

Publicado 01/09/2026 13:35

Daniela e sua vice, Verônica Januário Ascom

O sucesso da ExpoAgro também abriu espaço para Daniela falar do calendário de eventos do próximo ano. Segundo a prefeita, a intenção é reorganizar as datas para evitar que grandes atrações se concentrem no mesmo período.A Feira Literária deverá voltar para maio, enquanto o Wine & Jazz permanecerá em um período mais frio, em julho. Já a ExpoAgro deve continuar no fim de agosto ou início de setembro.A escolha da data também tem um motivo estratégico: favorecer a exposição de animais. Daniela destacou a participação de cavalos e do gado Tabapuã, criado em fazendas de Araruama, e explicou que o período permite maior participação dos criadores.Depois de quatro dias de parque cheio, portanto, a ExpoAgro terminou com dois ingredientes que qualquer gestor gosta de contabilizar: público e dinheiro circulando. Agora, Daniela já olha para a próxima edição — com a missão de transformar o sucesso deste ano em tradição.