Carlos Russo (DC) Reprodução
Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
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Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
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