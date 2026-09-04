Candidatos citados na PesquisaFoto: Reprodução
A um mês do primeiro turno, Cabo Frio apresenta cenários distintos nas disputas para presidente e governador. Pesquisa da Factum Comunicação e Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 42,3% das intenções de voto para presidente, praticamente o dobro de Lula (PT), que aparece com 21%.
Na corrida pelo governo do Rio, o cenário é bem mais apertado. Eduardo Paes (PSD) registra 20,3%, enquanto Douglas Ruas (PL) aparece com 20,2%. A diferença de apenas 0,1 ponto percentual está dentro da margem de erro de 3,7 pontos, caracterizando empate técnico.
O levantamento também chama atenção para o percentual de eleitores que ainda não definiram o voto para governador: 36,3%. Outros 12,3% declararam voto branco ou nulo.
A pesquisa ouviu 700 eleitores presencialmente em Cabo Frio entre 31 de agosto e 2 de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob o número 08523/2026, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,7 pontos percentuais.
Os números representam o cenário encontrado durante o período da coleta e não constituem previsão do resultado das urnas. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro.
DRA GABRIELA E MAURO BERNARDO
Na disputa pelas cadeiras da Alerj, a pesquisa da Factum aponta Dra. Gabriela (PL) na liderança para deputada estadual em Cabo Frio, com 34,3% das intenções de voto. Ana Paula Mendes (PSD) aparece em segundo lugar, com 13%, seguida por Marquinho Mendes (MDB), com 5,7%.
Para deputado federal, Subtenente Bernardo (PSDB) lidera o levantamento, com 18,2%. Daniela do Waguinho (REP) e Soraya Santos (PL) aparecem empatadas em segundo lugar, ambas com 4,3%. Dr. Paulo César (PSD) tem 3,4% e Ricardo Abrão (PSDB), 3%.
Apesar da liderança dos primeiros colocados, o número de eleitores que ainda não definiram o voto também é significativo: 22,9% estão indecisos na disputa estadual e 37% na federal. Os votos brancos e nulos somam 15,4% nos dois cenários.
A pesquisa ouviu 700 eleitores presencialmente em Cabo Frio entre 31 de agosto e 2 de setembro, com margem de erro de 3,7 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número 08523/2026.
Como nas demais simulações, os resultados retratam o momento em que as entrevistas foram realizadas e não representam garantia de resultado eleitoral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.