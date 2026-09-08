Thiago Silva Pinheiro (MDB) Reprodução
Denúncia contra vereador de Araruama chega à PF e gera suspeita
Documento menciona acusações que envolvem supostos crimes eleitorais, enriquecimento ilícito, abuso de poder político e ocultação de bens
Da medicina para as urnas: Dra Gabriela apresenta suas bandeiras na disputa pela Alerj
Em entrevista, candidata do PL falou sobre saúde pública, neurodivergência e os desafios da Região dos Lagos
Ramon Gidalte capta R$ 144 milhões, mas São João segue sem pavimentação
Mesmo com R$ 35 milhões aprovados para infraestrutura, mais de 40 ruas enfrentam falta de asfalto e alagamentos
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Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
Pesquisa também aponta Dra. Gabriela na frente para deputada estadual e Subtenente Bernardo liderando a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados
Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
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Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
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