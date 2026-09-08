Thiago Silva Pinheiro (MDB) - Reprodução

Thiago Silva Pinheiro (MDB) Reprodução

Publicado 08/09/2026 14:05 | Atualizado 08/09/2026 18:40

ARARUAMA - O vereador de Araruama - O vereador de Araruama Thiago Silva Pinheiro (MDB) é alvo de uma denúncia protocolada na Superintendência Regional da Polícia Federal e no Ministério Público Federal, com acusações que envolvem supostos crimes eleitorais, enriquecimento ilícito, abuso de poder político e ocultação de bens. A denúncia também pede apuração sobre uma prisão que, segundo o documento, pode ter sido forjada como forma de retaliação.

Segundo o denunciante, os fatos estariam acompanhados de documentos e outros elementos de prova.

A denúncia cita a ex-cônjuge de Thiago Pinheiro como suposta "laranja" do vereador. O documento afirma que ela teria sido beneficiária de operações patrimoniais consideradas atípicas, incluindo a compra e venda de um flat entre janeiro e junho deste ano, quando, segundo a denúncia, o casal já estaria separado de fato havia mais de um ano.

Também são mencionados pagamentos mensais de R$ 4 mil, feitos em espécie ou por meio de transferências realizadas por terceiros. O documento afirma ainda que as filhas menores do casal receberiam valores recorrentes de terceiros em suas contas.

Outro ponto que promete render desdobramentos é a prisão de Fábio Borges de Oliveira, ex-noivo de Michele, ex-esposa do vereador. Segundo a denúncia, existem indícios de que o flagrante teria sido forjado, com suposta participação de agentes do Detran de Araruama e policiais civis da 23ª DP. O episódio foi levado à Corregedoria da Polícia Civil para apuração.

Ainda de acordo com o documento, Fábio teria recebido de Michele documentos originais que, segundo o denunciante, comprovariam supostos crimes eleitorais atribuídos a Thiago Pinheiro nas eleições de 2020 e 2024. O material, conforme a denúncia, está disponível para perícias papiloscópica e grafotécnica.

Os documentos e demais elementos apresentados pelo denunciante foram colocados à disposição da PF, MPF, MPRJ, TCE-RJ, TRE-RJ, TSE, Procuradoria Regional Eleitoral e Corregedoria da Polícia Civil, entre outros órgãos, para análise e eventual adoção das medidas cabíveis.

Vale ressaltar que as acusações descritas nesta nota constam da denúncia apresentada aos órgãos competentes e não representam, por si só, conclusão de responsabilidade ou comprovação dos crimes citados. A apuração caberá às autoridades competentes.

O QUE DIZ O CITADO

A coluna entrou em contato com o vereador Thiago Pinheiro, o qual afirmou que está "surpreso".

"Como falei, estou surpreso, não vi nada sobre isso ainda, deve ser mais uma articulação política para me denegrir", disse o parlamentar.