Candidata a Deputada Estadual Drª GabrielaFoto: RCFM
Em sua entrada na política, Gabriela tenta construir uma identidade a partir da experiência acumulada na medicina. Segundo a candidata, o contato direto com problemas da saúde pública em diferentes municípios do estado (veja vídeo ao fim da matéria) foi determinante para decidir disputar uma vaga na Alerj.
Durante a entrevista, ela defendeu que a vivência nos serviços de saúde pode ajudar a formular políticas públicas mais próximas da realidade enfrentada por pacientes e profissionais. Para ilustrar o argumento, relatou um episódio ocorrido em Nova Iguaçu, em 2018, quando precisou realizar manualmente a ventilação de um paciente enquanto aguardava a chegada de uma ambulância.
A trajetória pessoal também deve fazer parte do discurso eleitoral de Gabriela. A candidata falou sobre os diagnósticos de dislexia e TDAH recebidos ainda na infância e se apresentou como pessoa neurodivergente. Segundo ela, a própria experiência ajuda a compreender as dificuldades enfrentadas por quem depende de acompanhamento e políticas públicas específicas.
De olho no eleitorado do interior, Gabriela também defendeu uma participação mais efetiva do governo estadual nos municípios da Região dos Lagos. A candidata afirmou que pretende levar para a Assembleia demandas locais e cobrar soluções para problemas que, segundo ela, ultrapassam os limites das administrações municipais.
A entrevista marca mais um movimento de apresentação pública de Gabriela em uma eleição que promete ser marcada pela disputa por espaço dentro das chapas e pela busca de nomes capazes de ampliar a presença dos partidos no interior do estado. Para a candidata, o desafio agora é transformar sua trajetória profissional e suas bandeiras em capital eleitoral até a abertura oficial da campanha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.