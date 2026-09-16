Inauguração da primeira agência bancária da RasaAscom
A nova unidade, do Itaú, começou a funcionar nesta quarta-feira (16) e amplia a oferta de serviços bancários para moradores da Rasa e de localidades próximas, reduzindo a necessidade de deslocamento até outras regiões do município.
Politicamente, a entrega também representa o cumprimento de uma condição estabelecida pela própria Prefeitura de Búzios. Em 2024, o município realizou uma licitação para contratar, em caráter exclusivo, a instituição financeira responsável pelo processamento dos créditos da folha de pagamento dos servidores municipais ativos.
Entre as exigências previstas no processo estava justamente a instalação de uma agência bancária na Rasa.
Durante a inauguração, Alexandre Martins destacou que a chegada do banco representa mais do que a instalação de uma nova unidade comercial: trata-se, segundo o prefeito, de levar serviços para uma região que historicamente precisava se deslocar para ter acesso a determinadas operações bancárias.
A escolha da Rasa também tem peso político. O bairro é a principal base de atuação de Leandro da Rasa, que construiu sua trajetória política e comunitária na região. Ao participar da inauguração ao lado de Alexandre, o vice-prefeito fez questão de ressaltar a importância da conquista para os moradores.
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Durante a agenda, Alexandre Martins também aproveitou para mencionar outros investimentos e projetos previstos para a Rasa, entre eles a futura UPA da região e o terminal turístico.
A estratégia apresentada pela Prefeitura é de ampliar a estrutura pública e os serviços disponíveis fora do eixo central de Búzios, com ações voltadas especialmente para áreas de maior concentração populacional.
A inauguração da agência bancária, nesse contexto, tem um caráter bastante objetivo: um serviço que não existia no bairro passa a estar disponível mais perto da população.
Para os moradores da Rasa e de localidades do entorno, a mudança representa menos deslocamento e maior facilidade para acessar serviços bancários. Para a administração municipal, a entrega também materializa uma obrigação incluída em uma licitação realizada ainda em 2024 — e reforça o discurso de descentralização dos serviços públicos e da infraestrutura do município.
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