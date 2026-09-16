Inauguração da primeira agência bancária da Rasa - Ascom

Inauguração da primeira agência bancária da RasaAscom

Publicado 16/09/2026 15:34

Alexandre Martins acompanhado do vice-prefeito Leandro da Rasa Ascom

Durante a agenda, Alexandre Martins também aproveitou para mencionar outros investimentos e projetos previstos para a Rasa, entre eles a futura UPA da região e o terminal turístico.A estratégia apresentada pela Prefeitura é de ampliar a estrutura pública e os serviços disponíveis fora do eixo central de Búzios, com ações voltadas especialmente para áreas de maior concentração populacional.A inauguração da agência bancária, nesse contexto, tem um caráter bastante objetivo: um serviço que não existia no bairro passa a estar disponível mais perto da população.Para os moradores da Rasa e de localidades do entorno, a mudança representa menos deslocamento e maior facilidade para acessar serviços bancários. Para a administração municipal, a entrega também materializa uma obrigação incluída em uma licitação realizada ainda em 2024 — e reforça o discurso de descentralização dos serviços públicos e da infraestrutura do município.