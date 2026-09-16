167 anos de Emancipação Político-Administrativa de Casimiro de Abreu - Reprodução

167 anos de Emancipação Político-Administrativa de Casimiro de Abreu Reprodução

Publicado 16/09/2026 15:44

A organização da festa em comemoração aos 167 anos de Emancipação Político-Administrativa de Casimiro de Abreu é alvo de questionamentos de comerciantes, frequentadores e de questionamentos sobre a gestão pública no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas. A permissão de uso do espaço foi concedida à empresa Cocobongo Serviços e Locações LTDA , responsável pela montagem de estrutura, gerenciamento comercial, segurança e suporte técnico do evento.

Relatos de barraqueiros apontam que os pontos de venda foram cobrados antecipadamente pela empresa privada. Em um dos casos registrados em vídeo, uma comerciante exibiu comprovantes de mensagens que somavam R$ 8 mil pagos parceladamente para obter a autorização de trabalho. Segundo os trabalhadores, a combinação de taxas elevadas e o baixo movimento decorrente das chuvas resultaram em prejuízo financeiro.

Outra vendedora do setor de churros e batatas informou ter desembolsado R$ 3 mil antecipados pelo espaço, sem obter faturamento suficiente para cobrir os custos operacionais e o pagamento dos funcionários. Os comerciantes afirmam que a quitação prévia dos valores era exigência obrigatória para a liberação das barracas.

Além dos trabalhadores, o público também registrou reclamações. O valor do estacionamento foi fixado em R$ 25. Para o setor de camarotes, a entrada custava R$ 150 por pessoa. Durante a apresentação do cantor Léo Santana, frequentadores relataram superlotação no espaço suspenso e estrutura instável sobre o piso molhado pela chuva.

Segundo declarações do prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, o município investiu mais de R$ 2 milhões no evento. A prefeitura ofereceu a infraestrutura do parque público, serviços de iluminação e apoio de segurança.

Suspeita de vínculo e falta de transparência

Apesar do montante de recursos envolvidos, os valores detalhados de arrecadação, taxas cobradas dos expositores e a contrapartida financeira destinada aos cofres públicos não constam no Portal da Transparência da prefeitura.

Informações apuradas sobre o contrato indicam que o representante legal da Cocobongo Serviços e Locações é Patrick Louzada Pinto. Em processos judiciais do município, Patrick figura ao lado de Karen Louzada Pinto, servidora municipal desde 2012, ex-secretária de Assistência Social, ex-candidata a vereadora e atualmente lotada no Gabinete do Prefeito. O indício de vínculo familiar entre o representante da empresa contratada e a servidora do gabinete do prefeito levanta questionamentos sobre a lisura da cessão comercial do evento e a circulação de verbas públicas entre aliados políticos.