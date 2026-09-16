167 anos de Emancipação Político-Administrativa de Casimiro de Abreu Reprodução
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
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Alexandre Martins participa da inauguração da primeira agência bancária da Rasa
Agência foi uma das condições impostas pela Prefeitura na licitação que definiu o banco responsável pela folha dos servidores municipais
Serginho coloca governo em estado de vigília diante da sequência de chuvas
Rotina de acompanhamento começa às 5h30; mobilização envolve diferentes áreas
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
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