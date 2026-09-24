Prefeita de Ararauama, Daniela SoaresFoto: Ascom

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Renata Cristiane
A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), recebeu, na noite desta quarta-feira (23), o Diploma Ulysses Guimarães, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O diploma foi entregue pelo deputado estadual Fred Pacheco (PL), na sede da Prefeitura.

A homenagem coloca a prefeita no radar da política estadual em um momento de movimentação da administração municipal, que vem promovendo mudanças e anunciando ações em diferentes áreas da gestão pública.

Entre as frentes destacadas pela Prefeitura estão saúde, infraestrutura urbana, educação, geração de empregos e organização das contas públicas. O reconhecimento da Alerj ocorre justamente durante esse período de implementação de novas ações e obras no município.

Politicamente, a entrega também aproxima a prefeita de uma liderança do Legislativo estadual. Fred Pacheco foi o responsável pela proposta que resultou na concessão da honraria, por meio do Projeto de Resolução nº 2.420/2026.

Ao receber o diploma, Daniela Soares afirmou que a homenagem serve como estímulo para a continuidade do trabalho à frente do município.

"Fico muito feliz em receber uma honraria como essa. É um reconhecimento que nos dá ainda mais gás para continuar trabalhando pela população de Araruama, por cada cidadão da nossa cidade e do Estado do Rio de Janeiro", afirmou a prefeita.

O Diploma Ulysses Guimarães é uma menção honrosa da Alerj destinada a reconhecer autoridades e personalidades por sua trajetória e atuação na vida pública.
Prefeita de Ararauama, Daniela Soares - Foto: Ascom
Prefeita de Ararauama, Daniela SoaresFoto: Ascom


Reconhecimento em meio à agenda municipal

A entrega do diploma acontece em um momento em que a administração de Araruama busca dar visibilidade às ações realizadas pela atual gestão em áreas consideradas estratégicas para o município.

Embora a homenagem tenha caráter institucional, o gesto também ganha dimensão política por envolver diretamente uma prefeita em exercício e um deputado estadual, reforçando a interlocução entre o Executivo municipal e a Assembleia Legislativa.
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Prefeita de Ararauama, Daniela Soares
Prefeita de Ararauama, Daniela Soares