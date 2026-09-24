Prefeita de Ararauama, Daniela SoaresFoto: Ascom
A homenagem coloca a prefeita no radar da política estadual em um momento de movimentação da administração municipal, que vem promovendo mudanças e anunciando ações em diferentes áreas da gestão pública.
Entre as frentes destacadas pela Prefeitura estão saúde, infraestrutura urbana, educação, geração de empregos e organização das contas públicas. O reconhecimento da Alerj ocorre justamente durante esse período de implementação de novas ações e obras no município.
Politicamente, a entrega também aproxima a prefeita de uma liderança do Legislativo estadual. Fred Pacheco foi o responsável pela proposta que resultou na concessão da honraria, por meio do Projeto de Resolução nº 2.420/2026.
Ao receber o diploma, Daniela Soares afirmou que a homenagem serve como estímulo para a continuidade do trabalho à frente do município.
"Fico muito feliz em receber uma honraria como essa. É um reconhecimento que nos dá ainda mais gás para continuar trabalhando pela população de Araruama, por cada cidadão da nossa cidade e do Estado do Rio de Janeiro", afirmou a prefeita.
O Diploma Ulysses Guimarães é uma menção honrosa da Alerj destinada a reconhecer autoridades e personalidades por sua trajetória e atuação na vida pública.
Reconhecimento em meio à agenda municipal
A entrega do diploma acontece em um momento em que a administração de Araruama busca dar visibilidade às ações realizadas pela atual gestão em áreas consideradas estratégicas para o município.
Embora a homenagem tenha caráter institucional, o gesto também ganha dimensão política por envolver diretamente uma prefeita em exercício e um deputado estadual, reforçando a interlocução entre o Executivo municipal e a Assembleia Legislativa.
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