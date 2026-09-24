Prefeita de Ararauama, Daniela Soares - Foto: Ascom

Prefeita de Ararauama, Daniela SoaresFoto: Ascom

Publicado 24/09/2026 17:50

Prefeita de Ararauama, Daniela Soares Foto: Ascom

Reconhecimento em meio à agenda municipal

A entrega do diploma acontece em um momento em que a administração de Araruama busca dar visibilidade às ações realizadas pela atual gestão em áreas consideradas estratégicas para o município.Embora a homenagem tenha caráter institucional, o gesto também ganha dimensão política por envolver diretamente uma prefeita em exercício e um deputado estadual, reforçando a interlocução entre o Executivo municipal e a Assembleia Legislativa.