Ana Paula MendesFoto: Divulgação
Candidata denuncia supostos dispositivos de identificação de votos no RJ
Ana Paula reuniu relatos sobre a circulação de materiais no interior do Estado e entregará os documentos para investigação das autoridades nesta quarta-feira (23)
Candidata denuncia supostos dispositivos de identificação de votos no RJ
Ana Paula reuniu relatos sobre a circulação de materiais no interior do Estado e entregará os documentos para investigação das autoridades nesta quarta-feira (23)
Denúncia de ameaça em Araruama levanta a suspeita de crime eleitoral
Termo circunstanciado registrado na 118ª DP aponta intimidação contra cabos eleitorais durante atividade de propaganda no município
Suposto assédio eleitoral envolve Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
Servidores foram adicionados em grupo de WhatsApp e convidados a comparecer a evento político nesta quarta-feira (23)
Alexandre Martins amplia política para mulheres com 3ª Casa da Mulher
Nova unidade em José Gonçalves amplia rede municipal e reúne qualificação profissional, empreendedorismo, acolhimento e prevenção à violência
Fabinho Costa entrega sede da Inclusão Educacional em Iguaba Grande
Nova sede da Subsecretaria de Inclusão Educacional também abrigará Escola-Clínica Municipal com atendimento especializado e multiprofissional
Daniela Soares recebe honraria da Alerj por reconhecimento em Araruama
Diploma Ulysses Guimarães foi entregue pelo deputado estadual Fred Pacheco, autor da proposta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.