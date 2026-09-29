Secretários municipais e integrantes da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SECASDH) - Foto: Reprodução

Secretários municipais e integrantes da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SECASDH)Foto: Reprodução

Publicado 29/09/2026 17:56

Novo espaço reúne Detran, CadÚnico, Vale Social e outros atendimentos no bairro Estação Foto: Reprodução

Serviços reunidos em um único endereço

A nova Central concentra atendimentos de diferentes órgãos e programas utilizados pelos moradores de Iguaba Grande. Entre os serviços disponíveis estão o DETRAN, Vale Social, Junta de Serviço Militar, Transporte Universitário, Fundação Leão XIII e Cadastro Único (CadÚnico).O espaço também abriga a Sala dos Conselhos Municipais, destinada às atividades de diferentes políticas públicas desenvolvidas no município. A estrutura permite que reuniões e outras ações relacionadas aos conselhos sejam realizadas no mesmo local dos demais atendimentos.Segundo a proposta apresentada pela Prefeitura, a concentração dos serviços busca criar um ponto de referência para os moradores que precisam acessar diferentes setores da administração pública. A medida também pretende reduzir a necessidade de deslocamentos para locais distintos em busca de atendimentos.Com a Central, serviços relacionados a diferentes áreas passam a funcionar em um mesmo endereço. A iniciativa reúne atendimentos ligados à documentação, benefícios sociais, transporte, serviço militar e programas destinados à população.A organização do espaço ficou sob responsabilidade da SECASDH, que também participou da cerimônia de inauguração ao lado de representantes do Executivo municipal e do Legislativo.A localização da nova unidade é outro ponto destacado pela administração municipal. O espaço fica próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, no bairro Estação, facilitando a identificação do endereço para moradores que já utilizam equipamentos públicos na região.A Central de Serviços Integrados ao Cidadão passa a funcionar como um ponto de atendimento para diferentes demandas da população. A proposta é concentrar serviços que fazem parte da rotina dos moradores e facilitar o acesso a informações e procedimentos em um único local.A inauguração ocorreu nesta terça-feira (29), com a presença de autoridades municipais e representantes das áreas envolvidas na organização dos serviços. A unidade fica na Rua Doutor Luiz Mattos Mello, nº 46, Lote 05-A, Quadra 01, Loteamento Santo Antônio, no bairro Estação.