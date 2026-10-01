Prefeito Ramon Gidalte enviou a Mensagem nº 062/2026 do PL do cartão - Reprodução

Prefeito Ramon Gidalte enviou a Mensagem nº 062/2026 do PL do cartão Reprodução

Publicado 01/10/2026 14:10

Praça Feliciano Sodré Ascom

FEIRA SEGUE SEM ESTRUTURA PRÓPRIA

O debate sobre o Cartão-Feira também chama atenção para uma questão mais ampla: as condições oferecidas aos próprios agricultores familiares de Casimiro de Abreu.A Feira Livre da Agricultura Familiar ocorre às sextas-feiras pela manhã, na Praça Feliciano Sodré. O município não dispõe de um Mercado Municipal estruturado para concentrar a comercialização dos produtos e oferecer aos produtores uma estrutura permanente, coberta e adequada para a atividade.Nesse cenário, um benefício de R$ 25 mensais poderia representar, ainda que modestamente, uma injeção adicional de recursos diretamente nas bancas dos produtores locais. A proposta criaria uma espécie de circuito entre servidores públicos, consumidores e agricultores familiares, fazendo com que o dinheiro do benefício retornasse à economia local.Mas, até o momento, a iniciativa permanece no campo das intenções.O caso também expõe uma discussão maior sobre política pública para a agricultura familiar. Incentivar produtores locais não depende apenas de criar um cartão de consumo. Envolve estrutura física, logística, divulgação, assistência técnica, acesso ao mercado e políticas permanentes capazes de garantir condições para que pequenos produtores aumentem sua produção e tenham canais estáveis de comercialização.Enquanto o Cartão-Feira aguarda uma definição, permanece a dúvida sobre se o projeto voltará ao plenário, será modificado ou retirado pelo Executivo.Para a oposição e setores críticos ao governo, o episódio representa mais uma promessa que encontrou dificuldades para sair do papel. Para a Prefeitura, a discussão ainda pode ser reorganizada antes de uma eventual nova tentativa de votação.No meio desse impasse estão servidores, agricultores familiares e consumidores, que aguardam uma definição sobre uma proposta que, apesar do valor modesto, ganhou peso desproporcional na disputa política de Casimiro de Abreu.A Prefeitura e a Câmara ainda podem esclarecer publicamente as razões para a retirada ou não votação da matéria e informar se existe previsão para que o Cartão-Feira volte à pauta. Até lá, os R$ 25 continuam sendo apenas uma promessa — e a agricultura familiar segue esperando por políticas que ultrapassem o discurso.