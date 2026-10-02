Fabinho Costa e Jales LinsFoto: Ascom
Fabinho Costa tira do papel a maior obra de mobilidade de Iguaba
Intervenção no Boa Vista terá cerca de 1 km, criará nova saída da Via Lagos e reunirá mobilidade, drenagem, pavimentação, iluminação e área de lazer
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