Fabinho Costa e Jales Lins - Foto: Ascom

Fabinho Costa e Jales LinsFoto: Ascom

Publicado 02/10/2026 16:47

Iguaba Grande está abrindo uma nova frente de crescimento — e o prefeito Fabinho Costa (CID) decidiu colocar a mobilidade urbana no centro dessa transformação. A Prefeitura iniciou a maior obra estruturante de mobilidade já realizada no município, no bairro Boa Vista, criando uma nova alternativa de acesso a partir da Via Lagos.

Na prática, a intervenção pretende mudar a forma como moradores e visitantes chegam e circulam por Iguaba. Quem descer da Via Lagos poderá acessar diretamente o Boa Vista, com ligação facilitada para regiões como Pedreira, Canellas City, Estação, Jardim Solares e Centro.

Fabinho esteve no local acompanhado do secretário de Governo, Jales Lins, e destacou que a intervenção foi pensada para acompanhar o crescimento da cidade.

Um novo eixo para Iguaba

Com aproximadamente 1 quilômetro de extensão, a obra vai transformar a área atualmente existente em um novo eixo de mobilidade urbana. O projeto prevê pavimentação, sistema de macrodrenagem e fechamento do valão existente, atacando ao mesmo tempo dois problemas de infraestrutura: o deslocamento de veículos e o escoamento das águas das chuvas.

E a proposta não termina no asfalto.

A região também deverá receber passeio público, espaço para caminhada, aparelhos de ginástica e iluminação, criando uma área de convivência e atividade física para a população. É justamente essa combinação que dá peso político à obra: não se trata apenas de abrir uma nova via, mas de transformar uma área até então marcada por problemas de infraestrutura em um espaço integrado de mobilidade, drenagem e uso público.