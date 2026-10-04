Dra. Gabriela acompanhada de Dr. Serginho e das sobrinhas - Divulgação

Dra. Gabriela acompanhada de Dr. Serginho e das sobrinhasDivulgação

Publicado 04/10/2026 15:14

A candidata a deputada estadual Dra. Gabriela (PL) votou na manhã deste domingo (4), em Cabo Frio, durante o primeiro turno das Eleições 2026. Antes de ir às urnas, ela participou de uma missa na Igreja Matriz Auxiliar e, na sequência, acompanhou o irmão, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), durante a votação. A candidata, cujo registro foi deferido pela Justiça Eleitoral, concorre pelo PL com o número 22122.

Depois de acompanhar o irmão no Colégio Estadual Miguel Couto, no Centro, Dra. Gabriela seguiu para o Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus, onde está registrada para votar. O momento foi compartilhado pela candidata nas redes sociais durante a manhã. A votação ocorre em todo o país neste domingo, conforme o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Chego a este dia com o coração tranquilo e a certeza de que fizemos uma caminhada verdadeira, ouvindo as pessoas e apresentando nossas propostas. Agora é o momento de cada cidadão exercer seu direito e escolher quem acredita que pode representar melhor os seus sonhos e as necessidades da nossa população”, afirmou Dra. Gabriela.

Candidata acompanha votação do irmão

A passagem pelo Colégio Estadual Miguel Couto ocorreu antes do próprio voto. Dra. Gabriela esteve no local ao lado de familiares e acompanhou o momento em que Dr. Serginho, atual prefeito de Cabo Frio, exerceu o direito de voto.

A relação familiar também esteve presente ao longo da campanha. Desde o lançamento oficial da candidatura de Dra. Gabriela a deputada estadual, que ocorreu em agosto no Jardim Esperança, Serginho tem sido incansável na busca de votos para a irmã, unindo forças com seus parceiros políticos como o então candidato ao Governo do Estado Douglas Ruas (PL).

Dra. Gabriela é natural de Cabo Frio, tem 33 anos e declarou à Justiça Eleitoral ocupação como médica e escolaridade de nível superior completo. Esta é a primeira eleição disputada pela candidata, segundo os dados eleitorais disponíveis.

Na eleição deste domingo, os eleitores fluminenses escolhem seis cargos. A votação começa pelo deputado federal, seguido pelo deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República. O voto para deputado estadual é feito com cinco dígitos, conforme a ordem estabelecida pelo TSE.

Eleitores vão às urnas em Cabo Frio

O domingo de votação movimenta escolas e locais de votação em diferentes bairros de Cabo Frio. O município possui seções eleitorais distribuídas entre as 96ª e 256ª Zonas Eleitorais, responsáveis por diferentes áreas da cidade e do distrito de Tamoios.

Entre os locais utilizados pela Justiça Eleitoral estão o Colégio Estadual Miguel Couto, no Centro, e o Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. Documentos públicos do município também relacionam as unidades às respectivas zonas e seções eleitorais.

A eleição deste ano é realizada no primeiro turno neste domingo, 4 de outubro. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos previstos na legislação, a nova votação está marcada pelo TSE para 25 de outubro.

Além da escolha para deputado estadual, os eleitores precisam votar para deputado federal, dois senadores, governador e presidente. Por isso, a Justiça Eleitoral orienta os eleitores a conferir previamente os números dos candidatos e a ordem de votação.

Após o voto, Dra. Gabriela deve acompanhar a movimentação eleitoral ao longo do dia. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados oficiais ficam sob responsabilidade da Justiça Eleitoral, que realiza a totalização dos votos após o encerramento da votação.