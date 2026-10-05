Flávio Bolsonaro e Carlos Jordy entre apoiadores durante campanha em Cabo FrioReprodução
O desempenho mais expressivo foi registrado em São Pedro da Aldeia, onde Flávio recebeu 38.306 votos, equivalentes a 68,04%. Lula ficou com 14.421 votos, ou 25,62%. A diferença entre os dois candidatos foi de 23.885 votos, mantendo o candidato do PL à frente com uma vantagem superior a 40 pontos percentuais.
Em Iguaba Grande, Flávio alcançou 65%, com 15.517 votos, contra 6.773 de Lula, que registrou 28,37%. A diferença foi de 8.744 votos entre os dois candidatos. O resultado manteve o padrão observado nas demais cidades analisadas, com Flávio acima dos 60% dos votos.
Já Araruama registrou 53.415 votos para o candidato do PL, o equivalente a 64,98%, enquanto Lula teve 23.451 votos, correspondentes a 28,53%. Entre os municípios analisados, Araruama apresentou uma das maiores diferenças em números absolutos entre os dois candidatos.
Cabo Frio também teve vantagem expressiva
Maior colégio eleitoral entre as cidades do recorte, Cabo Frio também apresentou vantagem expressiva para Flávio. O candidato recebeu 83.213 votos, correspondentes a 63,05%, contra 39.944 votos, ou 30,27%, de Lula.
O resultado ganha peso pelo tamanho do eleitorado cabofriense. A cidade concentra cerca de 38% dos eleitores dos seis municípios tradicionalmente considerados no núcleo da Região dos Lagos.
A diferença em Cabo Frio chegou a 43.269 votos. Mesmo sendo o município com o maior número de eleitores entre os analisados, o percentual obtido por Flávio permaneceu acima de 60%, acompanhando o cenário registrado nas demais cidades.
Em Saquarema, Flávio teve 44.175 votos, correspondentes a 64,35%, enquanto Lula recebeu 20.288 votos, ou 29,55%. A diferença entre os candidatos foi de 23.887 votos.
Búzios e Arraial também registram vantagem
Em Armação dos Búzios, Flávio obteve 17.294 votos, equivalentes a 63,26%, contra 8.225 de Lula, que alcançou 30,09%. O candidato do PL ficou 9.069 votos à frente no município.
Já em Arraial do Cabo, Flávio recebeu 15.959 votos, alcançando 60,37%. Lula somou 8.652 votos, ou 32,73%. A diferença foi de 7.307 votos.
Considerando as sete cidades analisadas, o cenário mostra que, embora existam diferenças na intensidade da votação entre os municípios, Flávio terminou o primeiro turno na liderança em todos eles. Os percentuais variaram de 60,37%, em Arraial do Cabo, a 68,04%, em São Pedro da Aldeia.
O resultado também mostra que a vantagem do candidato do PL não ficou restrita a um único município. Flávio superou Lula em todas as cidades do recorte, tanto em percentual de votos quanto em quantidade absoluta de votos, mantendo uma distância significativa em cada uma delas.
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