Flávio Bolsonaro e Carlos Jordy entre apoiadores durante campanha em Cabo Frio - Reprodução

Flávio Bolsonaro e Carlos Jordy entre apoiadores durante campanha em Cabo FrioReprodução

Publicado 05/10/2026 18:12

Flávio Bolsonaro e Dr. Serginho Reprodução

Cabo Frio também teve vantagem expressiva

Flávio Bolsonaro e Alexandre Martins Reprodução

Búzios e Arraial também registram vantagem

Maior colégio eleitoral entre as cidades do recorte, Cabo Frio também apresentou vantagem expressiva para Flávio. O candidato recebeu 83.213 votos, correspondentes a 63,05%, contra 39.944 votos, ou 30,27%, de Lula.O resultado ganha peso pelo tamanho do eleitorado cabofriense. A cidade concentra cerca de 38% dos eleitores dos seis municípios tradicionalmente considerados no núcleo da Região dos Lagos.A diferença em Cabo Frio chegou a 43.269 votos. Mesmo sendo o município com o maior número de eleitores entre os analisados, o percentual obtido por Flávio permaneceu acima de 60%, acompanhando o cenário registrado nas demais cidades.Em Saquarema, Flávio teve 44.175 votos, correspondentes a 64,35%, enquanto Lula recebeu 20.288 votos, ou 29,55%. A diferença entre os candidatos foi de 23.887 votos.Em Armação dos Búzios, Flávio obteve 17.294 votos, equivalentes a 63,26%, contra 8.225 de Lula, que alcançou 30,09%. O candidato do PL ficou 9.069 votos à frente no município.Já em Arraial do Cabo, Flávio recebeu 15.959 votos, alcançando 60,37%. Lula somou 8.652 votos, ou 32,73%. A diferença foi de 7.307 votos.Considerando as sete cidades analisadas, o cenário mostra que, embora existam diferenças na intensidade da votação entre os municípios, Flávio terminou o primeiro turno na liderança em todos eles. Os percentuais variaram de 60,37%, em Arraial do Cabo, a 68,04%, em São Pedro da Aldeia.O resultado também mostra que a vantagem do candidato do PL não ficou restrita a um único município. Flávio superou Lula em todas as cidades do recorte, tanto em percentual de votos quanto em quantidade absoluta de votos, mantendo uma distância significativa em cada uma delas.