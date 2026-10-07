Thiago Fantinha, Marcelo Magno, Vantoil e Diego Silveira - Foto: Reprodução

Thiago Fantinha, Marcelo Magno, Vantoil e Diego SilveiraFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2026 14:06



Vantoil conquistou 3.833 votos em Arraial do Cabo, uma das maiores votações obtidas pelo parlamentar fora de sua base eleitoral, Iguaba Grande. O resultado teve participação de lideranças locais, entre elas o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e Thiago Fantinha. O deputado estadual eleito Vantoil Martins (PSB) esteve nesta terça-feira (6) em Arraial do Cabo para um encontro com o prefeito Marcelo Magno (PSD). O café teve como pauta as articulações administrativas e políticas em torno da Região dos Lagos. Vantoil conquistou 3.833 votos em Arraial do Cabo, uma das maiores votações obtidas pelo parlamentar fora de sua base eleitoral, Iguaba Grande. O resultado teve participação de lideranças locais, entre elas o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e Thiago Fantinha.

Marcelo Magno fez questão de destacar o desempenho de Vantoil nas urnas e avaliou que a eleição de uma bancada regional mais expressiva pode abrir espaço para uma atuação coordenada em defesa dos municípios da Região dos Lagos.

O prefeito também classificou Vantoil como uma liderança jovem e alinhada às pautas regionais. Para Marcelo, a presença de novos parlamentares ligados à região na Alerj aumenta a possibilidade de articulação conjunta na busca por recursos e investimentos.

O encontro acontece em um momento de fortalecimento da representação da Região dos Lagos na próxima legislatura. Com diferentes municípios elegendo representantes, a expectativa entre lideranças locais é transformar a força obtida nas urnas em articulação política e administrativa em benefício da região.